مجلس نمایندگان آمریکا بودجه اضافی برای جنگ افغانستان را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا در ماه فوریه از کنگره خواسته بود تا با تصویب بودجه 33 میلیارد دلاری برای افغانستان موافقت کند.

مصوبه مجلس نمایندگان اکنون به سنا فرستاده می شود تا پس از تصویب برای امضا به اوباما سپرده شود.

بارک اوباما در تاریخ اول دسبر سال 2009 در خصوص اعزام 30 هزار نیروی جدید به افغانستان سخن گفته بود.

به عقیده بارک اوباما، تقویت امکان جنگیدن موثر با طالبان و آغاز پروسه سپردن مسئولیت به خاطر تامین امنیت به مقامات افغانستان ، آغاز خروج نیروهای امریکا در ماه جولای سال 2011 را از افغانستان میسر خواهد ساخت.

بر اساس این گزارش، اولین گروه از مجموع 30 هزار نیروی اضافی از اواخر سال 2009 وارد خاک افغانستان گردیده اند.

به گفته رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا، 92 درصد از این نظامیان جدید که مطابق استراتژی جدید واشنگتن به افغانستان اعزام می گردند، تا اواخر ماه آگوست ( اوایل مهرماه) وارد افغانستان خواهند شد.