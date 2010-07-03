توجه ویژه رسانه ها به میز ایران/ احداث ساختمان جدید سفارت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، در این سفر 4 نماینده شامل حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد، غلامرضا کرمی، کاظم جلالی و فاطمه رهبر نمایندگان اردستان، کرمان، شاهرود و تهران او را همراهی می کردند و حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزیر خارجه نیز در این سفر حضور داشت.

- لاریجانی با بدرقه محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس تهران را به مقصد دمشق ترک کرد و در بازگشت از سوریه نیز ساعت یک بامداد جمعه مورد استقبال ابوترابی فرد قرار گرفت.

- در سفر لاریجانی به دمشق علاوه بر خبرنگار مهر، خبرنگار مجلس شورای اسلامی و خبرنگار شبکه خبر نیز حضور داشتند و خبرنگاران ایرانی مستقر در سوریه نیز به انعکاس اخبار این سفر می پرداختند.

- در حالی که معمولا حضور مقامات در اجلاس و نشستها تشریفات مرسوم رفت وآمدهای دوجانبه را ندارد اما محمود الابرش رئیس مجلس سوریه شخصا در فرودگاه دمشق و تا پای هواپیمای لاریجانی حاضر شد و از او استقبال کرد.



- محل اقامت لاریجانی و هیئت همراه هتل ایبلا الشام در خارج شهر دمشق بود و البته اجلاس اضطراری بین المجالس اسلامی نیز در همین هتل بر پا شده بود.



-لاریجانی سه شنبه شب در محل سفارت ایران در دمشق چند مهمان ویژه داشت و سران و رهبران جنبشهای مقاومت فلسطین با حضور در سفارت ایران با لاریجانی دیدار کردند.

- خالد مشعل و ابومرزوق رئیس و نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و برخی اعضای این جنبش، رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی و برخی اعضای این جنبش و احمد جبرائیل دبیرکل جنبش خلق برای آزادی فلسطین (فرماندهی کل) و اعضای این جنبش رهبران مقاومت فلسطین بودند که در دمشق با لاریجانی دیدار کردند.

- آگهی جالبی در سفارت ایران در دمشق نصب شده که براساس آن یک دستگاه مرسدس بنز سفارت مدل 1993 به قیمت 6500 دلار به مزایده گذاشته شده بود.

- سفارت ایران در دمشق در مجاورت سفارت کانادا است و البته ساختمان جدید و زیبای سفارت ایران در دمشق که زمین آن از سوی بشار اسد به ایران اهدا شده در حوالی وزارت خارجه سوریه در دست ساخت است.

- همزمان با سفر لاریجانی و هیئت همراه به دمشق آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور نیز برای انجام رایزنیهایی به دمشق سفر کرده بود.



- بشار اسد رئیس جمهور سوریه به دلیل سفر به امریکای لاتین و دیدار از آرژانتین، برزیل، کوبا و ونزوئلا در دمشق حضور نداشت و برهمین اساس به خاطر غیبت او در اجلاس بین المجالس اسلامی از حضار عذرخواهی صورت گرفت.



- لاریجانی در مدت اقامت در سوریه حداقل سه دور با همتای سوری خود دیدار کرد که محور اصلی مذاکراتش مسئله فلسطین بود.

- میز لاریجانی و هیئت همراه جز شلوغترین میزهای هیئت های حاضر بود و تصویربرداران و عکاسان به صورت ویژه روی میز هیئت ایرانی متمرکز بودند.

- لاریجانی در زمان برگزاری نشست افتتاحیه اجلاس بین المجالس وقتی وارد سالن شد بسیاری از همتایانش به سمت او رفتند و با او روبوسی و احوالپرسی کردند که از این جمله می توان به نبیه بری رئیس مجلس لبنان، شاهین رئیس مجلس ترکیه و فتحی سرور رئیس مجلس مصر اشاره کرد.



- لاریجانی و فتحی سرور رئیس مجلس مصر در نشست افتتاحیه در کنار هم نشسته بودند.



- رئیس مجلس در حاشیه بین المجالس مرتب در حال دیدار و مذاکره بود و در مدت چند ساعت با حدود 10 رئیس مجلس کشورهای اسلامی شامل سوریه، بحرین، اندونزی، لبنان، عمان، قطر، ترکیه، عربستان و پاکستان به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

- لاریجانی همچنین در هنگام تصویب بیانیه پایانی بسیار فعال بود و در هر بند بیانیه درخواست وقت صحبت می کرد و سخنانش با تشویق حضار مواجه می شد.

- برخی کشورها مثل مصر اردن و ترکیه به دنبال این بودند که نامشان در بیانیه پایانی ذکر شود و از آنان تقدیر به عمل آید که اکثر کشورها با این اقدام مخالف بودند تا اینکه در نهایت با سخنان حضار این کشورها به خصوص اردن و مصر عقب نشینی کردند و ترکیه هم بیان کرد خودش برای ذکر اسم آن در بیانیه تلاشی نکرده است. با سخنان رئیس مجلس مشورتی عربستان این بحث خاتمه یافت و بیانیه اولیه که اکثر موارد آن پیشنهادات لاریجانی و نبیه بری بود به تصویب رسید.

-لاریجانی وقتی مشاهده کرد برخی کشورها که در سطح پایین در اجلاس شرکت کرده اند در عین حال در تصویب بیانیه جدی نیستند درخواست کرد 10 دقیقه روسای مجالس شرکت کننده در اجلاس در جلسه باقی بمانند و بقیه خارج شوند که با این پیشنهاد موافقت شد و بعد از این رایزنی بیانیه پایانی به تصویب رسید.

- کشور سوریه از امنیت فوق العاده ای برقرار است و برهمین اساس محل برگزاری اجلاس که بیش از 15 رئیس مجلس در آن شرکت کرده بودند پایین ترین تدابیر امنیتی محسوس را داشت و افراد به راحتی و بدون بازرسی به داخل و خارج محل اجلاس تردد می کردند.



- در این نشست از عبارت "سونامی انسانی" برای شکسته شدن محاصره غزه با اعزام کشتیهای متعدد به سمت غزه استفاده شد.

- در این نشست یمن متهم به عدم همراهی با بیانیه شد و برای رفع اتهام نماینده این کشور گفت ما تا الان دو بار برای بیانیه دست زده ایم برای بار سوم هم هم اکنون دست می زنیم.

- بسیاری از هیئت های شرکت کننده در بین المجالس اسلامی در سطوح مختلف درخواست دیدار با لاریجانی را داشتند که به دلیل فشردگی برنامه ها لاریجانی تنها با برخی از این ملاقاتها موافقت کرد و نکته جالب توجه این بود تمام ملاقاتهای صورت گرفته با لاریجانی در محل اقامت او انجام شد.



- گفتگوی لاریجانی با محمت شاهین رئیس مجلس ترکیه جالب بود چون لاریجانی به زبان فارسی صحبت می کرد و قشقاوی این سخنان را به انگلیسی برمی گرداند و در ادامه مترجمی دیگر این سخنان انگلیسی را به ترکی ترجمه می کرد تا شاهین متوجه شود.

- لاریجانی همچنین با حضور در دفتر فاروق الشرع معاون اول رئیس جمهور سوریه با او دیدار کرد.

- لاریجانی در حاشیه حضور در دفتر الشرع خطاب به خبرنگاران و اعضای هیئت گفت: آقایان شما زیارت رفته اید؟ و وقتی پاسخ مثبت شنید با خنده گفت:از ما جلو هستید.

- فاروق الشرع تا وسط خیابان مجاور دفترش آمد و لاریجانی را بدرقه کرد.

- الابرش نیز تا پای خودروی لاریجانی در خیابان آمد و بعد از روبوسی با او خطاب به لاریجانی گفت مواظب خودتان باشید!

روسای مجالس پاکستان و عربستان لاریجانی را برای سفر به کشور خود دعوت کردند ولاریجانی نیز متقابلا از برخی روسای مجلس برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.

- لاریجانی در محل سفارت ایران همچنین در نشست خبری با حضور خبرنگاران سوری و رسانه های خارجی مستقر در این کشور شرکت کرد که این نشست از سوی العالم، المنار، شبکه خبر، پرس تی وی پوشش داده شد و العربیه، الجزیره و ... نیز بخشهایی از آن را پخش کردند.



- نشست خبری لاریجانی تا ساعت 14 ادامه یافت و وقتی او با سوالات مکرر خبرنگاران مواجه شد گفت می خواهید به این نهضت ادامه دهید؟ نهار هم باید بخورید!

- آخرین خبرنگار سئوال کننده به لاریجانی کمک کرد تا به کنفرانس خبری پایان دهد او پرسید: آیا در دیدارهایی که در دمشق با رهبران جنبش مقاومت و سران گروههای فلسطینی داشتید درباره محاصره غزه، راهکار شکسته شدن این محاصره، یهودی سازی، اخراج مسلمانان، شهرک سازی، اعزام کشتی و ... صحبت کردید که لاریجانی با خنده گفت: طبیعتا درباره این موضوعات صحبت کرده ایم راجع به چشمه های آبگرم لاریجان که صحبت نکرده ایم!



- لاریجانی برای خاتمه دادن به این کنفرانس خبری گفت: فکر می کنم سوالاتتان تمام شده که از این دست سئوالات می پرسید!

-لاریجانی بعد از پایان کنفرانس خبری و صرف نهار عازم حرم حضرت رقیه (س) شد و سپس با حضور در زینبیه به زیارت حرم حضرت زینب (س) پرداخت.

- حضور لاریجانی در حرم حضرت رقیه و حضرت زینب استقبال زوار را در پی داشت و حاضران با سر دادن شعار و صلوات ابراز احساسات می کردند. لاریجانی با برخی از زوار گفتگو کرد و به سخنان آنان هم گوش داد و حتی با برخی که درخواست داشتند عکس یادگاری انداخت.

- گویا حضور تصویربرداران مانع زیارت دلخواه لاریجانی شده بود چون او بعد از ترک هتل به مقصد فرودگاه بار دیگر عازم حرم حضرت زینب (س) شد و این بار از تصویربرداران درخواست به عمل آمد که بدون دوربینهای تصویربرداری در حرم حاضر شوند.

- لاریجانی بلافاصله از حرم حضرت زینب به طرف فرودگاه دمشق حرکت کرد و بعد از تاریک شدن هوا هواپیمای لاریجانی و هیئت همراه دمشق را به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران ترک کرد.

- کاظم جلالی نماینده شاهرود که در اجلاس بین المجالس حضور فعالی داشت در زمان بازگشت و فرود هواپیما حدود 10 دقیقه از حاضران صلوات می گرفت.

کوتاه درباره سوریه

- مردم سوریه گویا علاقه زیادی به بشار اسد دارند چون در شهر پشت بسیاری از خودروها تصاویر بشار اسد نصب شده است همچنین همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی مردم سوریه که علاقه زیادی به فوتبال دارند بر روی خانه و خودروی خود پرچم تیمهای مورد علاقه را نصب کرده بودند.

- مردم سوریه اکثرا سنی مذهب هستند و البته در بین آنان فرقه ای تحت عنوان علوی وجود دارد و دروزیها نیز در سوریه تعداد زیادی هستند که پیرو سلمان فارسی هستند.

- در کنار حرم حضرت رقیه بقایای مسجد اموی و کاخ بنی امیه به عنوان یادگاری از سده نخست اسلام به جا مانده است.

- امنیت بسیار بالا ویژگی کشور سوریه است و البته در این کشور مثلی هست که از هر دو نفر یکنفر مامور سازمان امنیتی سوریه است!

- مردم سوریه اهل نزاع و درگیری و یا جرم و جنایت هم نیستند چرا که در این کشور قوانین بسیار سختگیرانه ای اعمال می شود.



- مردم سوریه اگر چه اکثرا اهل سنت هستند اما علاقه وافری نیز به اهل بیت و به ویژه حضرت رقیه و حضرت زینب دارند و از ایشان به عنوان سیده رقیه و سیده زینب یاد می کنند و از این گذشته در حرمین این دو بزرگوار افرادی مشاهده می شوند که به سبک اهل سنت نماز می خوانند در عین حال با خاندان پیامبر راز و نیاز می کنند.

- در کشور سوریه بنزین بسیار گران است (حدود 900 تومان برای هر لیتر) و بر ین اساس خودروهای کم مصرف به خصوص پراید در سطح شهر دمشق به وفور یافت می شوند. علاوه بر این دیگر خودروهای ایرانی نیز مثل سمند و روآ و ... نیز در دمشق فراوان مشاهده می شود.