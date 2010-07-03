مذاکرات هسته ای باید از نو طراحی شود

علا الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در تشریح دیدگاه خود درباره تداوم مذاکرات هسته ای ایران با طرف های مقابل گفت: اصل مذاکره برای هر مسئله ای از جمله مسائل هسته ای ایران پذیرفته بوده و مذاکره بر پایه قواعد اصولی و فارغ از شگرد های خاص جهت حل مسائل در رویکرد جمهوری اسلامی ایران مورد توجه است.



وی افزود: اما با شرایط کنونی که طرف مذاکره کننده اعم از گروه وین یا 1+5 به شدت تحت فشار و تاثیر آمریکا هستند و در حالی که سخن از مذاکره به میان می آورند ، قطعنامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب می کنند، نه تنها گفتگو نباید ادامه یابد بلکه اساسا چنین گفتگویی نتیجه بخش نیست.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور و اعلام شرایط جدید ایران برای مذاکره گفت: باید طرف مقابل در مذاکرات به تعهدات خود پایبند و هدف گذاری شفافی از مذاکره داشته باشند تا از ادامه گفتگوهای بی حاصل فاصله گرفته و به سمت حصول نتیجه از گفتگو حرکت کنیم.



وی در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود اینکه می دانیم آنها حاضر به پذیرش ایران هسته ای نیستند به مذاکره ادامه می دهیم گفت: آنها چه بخواهند و چه نخواهند ایران به جمع کشورهای دارنده فناوری هسته ای اضافه شده است و هم اکنون دانشمندان هسته ای ایران بر تمامی زوایای دانش هسته ای مسلط هستند .



بروجردی اضافه کرد: ما پیشرفته ترین مراحل دانش هسته ای را با تلاش داخلی کسب کرده ایم و این را بازرسین آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بارها در گزارش های خود بازگو کرده اند.

وی در عین حال تاکید کرد: مذاکره ای که ایران بر آن تاکید دارد برای زدودن نقاط ابهام و رفع سئوالات است و در زمینه بهرمندی از فناوری هسته ای مذاکره ای با آنها ندارد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی و متعهد به معاهده ان پی تی خواستار ادامه فعالیت در یک بستر سالم و عاری از هر گونه فشار سیاسی بوده و در این مسیر است که بر مقوله مذاکره تاکید می کند.



بروجردی در ادامه این گفتگو موضوع تبادل سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران را مبنای مناسبی برای ادامه مذاکرات دانست و گفت: ادامه مذاکرات بر اساس بیانیه تهران هم می توند مشکل تامین سوخت راکتور تهران را حل کرده و هم می تواند در یک بستر منطقی اعتماد ساز و رفع ابهام کند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تاکید کرد: ترکیه و برزیل نیز در جریان تنظیم این بیانیه بوده و آژانس و همچنین گروه وین نیز با بیان نظرات خود آن را مورد پذیرش قرار داده اند لذا به نظر می رسد این موضوع می تواند مبنای خوبی برای مذاکرات آتی باشد.