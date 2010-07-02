به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال برزیل، یکی از اصلی‌ترین بخت‌های قهرمانی رقابت‌های جام جهانی، عصر امروز جمعه در ورزشگاه "نلسون ماندلا" شهر پورت الیزابت با نتیجه 2 بر یک مقابل هلند شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

برزیلی‌ها در نیمه نخست با تک گل روبینیو که در دقیقه 10 به ثمر رسید، از حریف خود پیش افتادند اما برتری آنها در نیمه دوم با ارائه یک بازی برتر از سوی هلند از دست رفت. نارنجی پوشان هلند در نیمه دوم این دیدار پربرخورد دو بار به گل رسیدند تا در نهایت با نتیجه 2 بر یک برنده دیدار باشند.



شادی روبینیو پس از به ثمر رساندن گل برزیل

فیلیپه ملو در دقیقه 53 با ضربه سر به اشتباه دروازه برزیل را باز کرد و وسلی اشنایدر در دقیقه 68 گل برتری را با ضربه سر وارد دروازه قهرمان پنج دوره رقابت‌های جام جهانی کرد.

برزیلی‌ها در نیمه دوم عملکرد انتقادبرانگیزی داشتند و اخراج فیلیپه ملو در دقیقه 73 پس از خطا بر روی آرین روبن بر مصائب این تیم افزود تا در نهایت این شاگردان فن مارویک باشند که به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2010 راه پیدا کنند.

هلند در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2010 روز سه شنبه با برنده دیدار امشب تیم‌های اروگوئه و غنا روبه‌رو خواهد شد.