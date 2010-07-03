ملکه زنبورعسل بین زنبورداران قزوینی توزیع شد

علیرضا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین افزود:‌ به منظور تغذیه کمکی، 38 هزار کیلوگرم شکر وهزار و 450 کیلوگرم موم به صورت رایگان بین زنبورداران قزوینی توزیع شد.

وی هدف از این اقدام را تلاش در راستای افزایش کیفیت ژنیتکی و اصلاح نژاد زنبورستانهای شهرستان قزوین عنوان کرد و اظهار داشت: در شهرستان قزوین طی سال 88 در بیش از 28 هزار کلنی زنبورعسل مدرن و 600 کلنی زنبور عسل بومی بیش از 270 تن عسل تولید کرد.

بهرامی در ادامه گفت: این شهرستان رتبه اول پرورش زنبورعسل، تولید عسل و انواع فرآورده های جانبی کندو نظیر موم، بره موم و گرده را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با بیان اینکه قزوین از شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی مناسبی برای پرورش زنبورعسل برخوردار است، اضافه کرد: با راهنمایی و حمایت اداره بهبود تولیدات دامی این شهرستان و همکاری زنبورداران، در آینده نزدیک شاهد افزایش کیفیت و کمیت عسل تولیدی قزوین در سطح کشور خواهیم بود.