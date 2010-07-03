15 هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در استان مرکزی کشف شد

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 62 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در این مدت 38 مورد بازدید و گشت مشترک با همکاری این شرکت و نمایندگان تعزیرات و نیروی انتظامی، از مجاری عرضه و مصرف کنندگان فرآورده‌های نفتی صورت گرفته که این تعداد بازدید نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد افزایش یافته است.

وی از افتتاح دو جایگاه سی ان جی در استان خبر داد و افزود: جایگاه "انصاری” در کیلومتر پنج محور اراک - تهران واقع شده و دارای یک دستگاه کمپرسور با ظرفیت 750 متر مکعب در ساعت و جایگاه “اتوبان دوساوه” نیز به ظرفیت هزار و 500 مترمکعب در ساعت در کیلومتر 60 محور ساوه - تهران قرار دارد.

وی گفت: با افتتاح این دو جایگاه سی ان جی تعداد جایگاههای عرضه سوخت گاز در استان مرکزی به 42 واحد رسیده است.