66 درصد از تولید ناخالص کردستان مربوط به بخش خدمات است

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به وجود واحدهای مختلف صنفی در استان کردستان، در حال حاضر بیش از 66 درصد از تولید ناخالص استان مربوط به بخش خدمات است که باید نگاه دستگاه های دولتی به این بخش با توجه به اهمیت و جایگاه آن ویژه باشد.

وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 46 هزار واحد صنفی در استان کردستان شناسایی و ساماندهی شده اند و به همین دلیل سهم بخش خدمات در تولید ناخالص استان بیش از سایر بخشهاست و سازمان بازرگانی کردستان نیز به عنوان متولی این بخش برنامه های ویژه ای را در این حوزه اجرایی خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان افزود: وجود 46 هزار واحد صنفی در استان می تواند به عنوان بازوان اصلی سازمان در حوزه های مختلف نقش موثری ایفا نمایند که متاسفانه به دلیل شرایط مختلف تاکنون این نقش و جایگاه مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

وی در ادامه خواستار افزایش حمایتهای بخش دولتی از اصناف و بازاریان استان کردستان شد و خاطرنشان کرد: وجود این تعداد واحد صنفی و سهم فزاینده آنها در تولید ناخالص ملی از جمله مزیت های استان به شمار می رود و باید برای توسعه و ارتقا جایگاه آنها در کردستان تلاش نمود.

اسراری در ادامه به افزایش نظارت های بخش دولتی و خصوصی در بازار استان کردستان اشاره نمود و بیان داشت: برای رسیدن به شرایط و وضعیت ثابت در بازار میزان نظارت های سازمان بازرگانی و مجامع و اتحادیه های صنفی در استان کردستان افزایش خواهد یافت که البته در این راستا فرهنگ سازی برای افزایش نقش نظارتی مردم امر بسیار مهم و تاثیرگذاری است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان یکی دیگر از برنامه های استان را افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم عنوان کرد و بیان داشت: هر چند که در طول چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه سیلوسازی در استان کردستان صورت گرفته ولی با توجه به استعداد منطقه لازم است که این ظرفیت در سال جاری افزایش پیدا کند.

اسراری در پایان گفت: استان کردستان به دلیل شرایط بسیار خوب جغرافیایی و آب و هوایی در زمینه تولید محصولات کشاورزی استعداد و پتانسیل بسیار خوبی دارد که باید برای بهره برداری لازم از این استعداد و توانمندی در راستای توسعه و ارتقاء جایگاه کردستان تلاش نمود.