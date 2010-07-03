اروگوئه در ضربات پنالتی غنا را برد / سوارز والیبال بازی کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال اروگوئه و غنا بامداد امروز در ورزشگاه "ساکرسیتی" ژوهانسبورگ در پایان 120 دقیقه با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند اما این اروگوئه بود که در نهایت با حساب 4 بر 2 در ضربات پنالتی تنها نماینده آفریقا را از دور این رقابت ها حذف کرد.





سوارز در دقیقه 120 با دو دست خود به مانند یک والیبالیست مانع از باز شدن دروازه اروگوئه مقابل غنا می شود

علی مونتاری در دقیقه 45 برای غنا گل زد و دیه گو فورلان 10 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشید. نکته قابل توجه در این دیدار، از دست دادن ضربه پنالتی توسط غنایی ها بود. سوارز در دقیقه 120 در حالی که دروازه اروگوئه در آستانه باز شدن بود به سان یک والیبالیست با دو دست توپ را گرفت و یک ضربه پنالتی به غنایی ها تقدیم کرد اما آساموآ جیان موفق به گلزنی نشد.

اروگوئه در نهایت در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 2 مقابل غنا به عنوان تنها بازمانده آفریقا در این دوره از رقابت ها پیروز شد و حریف هلند در مرحله نیمه نهایی شد. دیدار این دو تیم روز سه شنبه در ورزشگاه "گرین پوینت" کیپ تاون برگزار خواهد شد.