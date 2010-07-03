افزایش کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد در سایه بی توجهی ها

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هرچند مسئولان نظامی و انتظامی استانهای کشور یک خط در میان برای برچیدن کمپهای غیرمجاز از سطح جامعه اقدام می کنند اما تلاش های صورت گرفته با سرعت رشد قارچ گونه این مراکز غیرمجاز همخوانی ندارد و نیاز به ایجاد ساختاری جدید برای ساماندهی مسئله ترک اعتیاد در حال خودنمایی است.

در حالیکه مراجع قضایی از اعتیاد به عنوان یک بیماری یاد می کنند و مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده اند که باید مقدماتی فراهم شود تا خانواده ها جز غم مریض داری، مشکل خاص دیگری برای درمان بیماران خود نداشته باشند، علت این همه کم کاری برای شهروندان قابل هضم نیست و خواهان رسیدگی سریع سران سه قوه نسبت به این موضوع هستند.

به عقیده مردم و کارشناسان، معضل اعتیاد موضوعی نیست که با راهکارهای استانی و شهرستانی قابل پیشگیری باشد بلکه به تصمیم گیری کلان در سطح سه قوه نیاز دارد زیرا هر سر کلاف در هم پیچیده اعتیاد سر از جایی در می آورد که مسلما تلاش برای مقابله با آن به صفی واحد در سطح سه قوه نیاز دارد.

دولت چه کار کرده است؟

در این بین این سئوال مطرح است که تاکنون چه اقداماتی برای مهار اعتیاد و درمان سوداگران مرگ انجام شده است و برای حذف کمپهای غیر مجاز از چرخه درمانی ترک اعتیاد چه تدابیری اندیشیده شده است؟

شهروندان می خواهند بدانند به صِرف جمع آوری کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد از سطح جامعه که معمولا مرگ هر کمپ با تولد کمپی دیگر همراه است، می توان به کنترل و مهار اعتیاد امیدوار بود؟

آیا قرار نیست مسئولان مربوطه با اختصاص بودجه های لازم، ساز و کاری فراهم کنند که برای همگان مشخص شود نهاد دخیل در امر درمان بیماری اعتیاد کدام است و تکلیف مردم و معتادان در قبال این نهاد چیست؟

کمپهای غیرمجاز؛ شکنجه جسمی، روحی و روانی

در کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد که گاها حیثیت انسانی افراد در آن زیر سئوال می رود، اعمالی غیرانسانی همچون شکنجه جسمی، روحی و روانی معتادان صورت می گیرد که از دیدگاه اسلام و قرآن، بسیار زشت و مستحق مجازات سنگین است.

وعده های نامناسب غذایی، بهره کشی اقتصادی و ... از معتادان شایسته نیست و باید ارگانی ویژه جهت مقابله با این پدیده شوم آغاز به کار کند.

اجاره باغ ها و خانه های متروکه با قیمتهای سرسام آور و تجمع صدها معتاد در محیطی محدود بدون حضور تیم پزشکی که غذای معمول آنها به هیچ وجه با رژیم غذایی فرد در حال ترک سازگار نیست، فجایعی هستند که در کمپهای غیرمجاز روی می دهد و با اقدام کند مسئولان در جهت مقابله با آن، شاهد گستاخی هرچه بیشتر آنان هستیم که پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و علاوه بر اخاذی از خانواده ها، شربت مرگ را به حلقوم بیماران می ریزند.

سرگردانی خانواده ها و روی آوردن به مراکز غیرمجاز

متاسفانه خانواده ها به علت سردرگمی و عدم وجود نهادی مشخص در جامعه برای ساماندهی معتادان به کمپهای غیرمجاز روی آورده و از آنجا که گردانندگان این مراکز غیرمجاز فاقد کمترین علم برای مراقبت از فرد در حال ترک هستند، ترجیح می دهند از آسانترین کار که همان رها کردن فرد به امان خداست استفاده کنند و در جواب خانواده های نگران بگویند: اینطوری بهتر است، بگذارید کمی با سختی های روزگار آشنا شوند تا قدر آغوش گرم خانواده را بدانند.

از نظر گردانندگان کمپهای غیر مجاز، مشاوره های پزشکی و دادن غذا و داروی مناسب به افراد در حال ترک نوعی لوس کردن آنهاست و موجب گرایش مجدد آنان به سمت اعتیاد می شود.

گردانندگان کمپهای غیرمجاز که عمدتا خودشان معتاد هستند از بیماران در حال ترک برای رتق و فتق امور جاری کمپ ها استفاده می کنند و دایر کردن این مراکز برایشان حکم سود خالص را دارد.

جمع آوری معتادان به زور کتک و حبس طولانی مدت

مشاوران مجرب ترک اعتیاد باور دارند مهمترین عامل در ترک اعتیاد، اراده شخصی بیمار است و در این چرخه نباید به زور و کتک و... متوسل شد که متاسفانه در کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد عکس این موضوع صادق است و اکثر معتادان به زور کتک و طی عملیات تعقیب و گریز به این مراکز آورده می شوند و در ادامه، بعد از حضور خانواده ها، فرم رضایتنامه تکمیل و فرد تحت درمان کذایی قرار می گیرد.

بعد از انتقال اجباری معتاد به مراکز ترک که با آثار روانی مخربی همراه است، گردانندگان کمپ ها خانواده ها را مجاب می کنند که فرزندانشان باید حداقل چهار ماه و حداکثر 6 ماه مهمان آنها باشند تا بدنشان سم زدایی شود.

قیمتهای کذایی؛ صد هزار تا یک میلیون تومان!

مبلغی که از خانواده معتاد برای ترک دریافت می شود از صدهزار تومان تا یک میلیون تومان متغیر است و این موضوع به احساسی یا منطقی بودن خانواده ها بستگی دارد.

طول هر دوره درمانی 21 روز است و یک ضرب و تقسیم ساده نشان می دهد خانواده ها در قبال حضور سه تا شش ماهه فرزندانشان در کمپهای غیر مجاز ترک اعتیاد باید چه مبالغ کلانی به جیب دلالان مرگ واریز کنند.

جالب است بدانید در برخی کمپهای غیرمجاز از فالبین ها، رمالان و دعانویسان نیز کمک گرفته می شود و با دریافت مبالغ کلان به خانواده ها وعده دروغ می دهند که سرنوشت بهبود فرزندانشان در این کمپ رقم خواهد خورد و هرچند درمان طولانی باشد، باید صبور باشند و کاملا به حرف مدیران کمپ گوش کنند که نماد کلاهبرداری و بازی با احساسات مردمی است.

استفاده از سگ؛ ابداع تازه برای ترک اعتیاد

گردانندگان کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد که فاقد کمترین علم و مهارت برای مراقبت از افراد در حال ترک هستند، با مشاهده بی قراری معتادان در حال ترک به جای تلاش برای آرام کردن آنان، از سگها برای ترساندن معتادان استفاده می کنند.

در حالیکه مراحل مختلف ترک اعتیاد نیاز به رفتارهای مراقبتی متفاوت و متناسب با مرحله ترک دارد متاسفانه افراد بی اطلاع به جای ایجاد تنفر از مواد مخدر در ذهن معتادان، بیشتر به ایجاد تنفر از کمپهای ترک اعتیاد در روان افراد کمک می کنند که البته کاملا طبیعی است.

اراده کافی تنها راه ترک

معاون آموزشی و برنامه ریزی نظام پزشکی کرج گفت: اراده کافی تنها راه ترک اعتیاد است و بسیاری از داروهای ترک اعتیاد قدرت درمانی کافی ندارند.

هوشنگ نوری افزود: برخی تصور می کنند که استفاده از داروهای ترک اعتیاد، اثرات بسیار مطلوبی دارد و باعث می شود افراد اعتیاد را ترک کنند درحالیکه اینگونه نیست.

وی ادامه داد: داروهای ترک اعتیاد بیشتر نقش کمکی دارند و به تنهایی قادر نیستند اتیاد را در فرد معتاد از بین ببرند.

این مسئول تاکید کرد: مهمترین عامل در زمینه ترک اعتیاد، ایجاد اراده کافی در شخص معتاد برای ترک اعتیاد است و اگر این اراده وجود نداشته باشد، افراد معتاد نمی توانند اعتیاد خود را ترک کنند.

فعالیت هزار کمپ غیر رسمی ترک اعتیاد در کشور

همچنین مدیرکل دفتر سازمانهای مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از فعالیت هزار کمپ غیررسمی ترک اعتیاد در کشور خبر داد.

محمدصادق فتح اللهی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت بیش از 640 تشکل رسمی مردم نهاد در زمینه ترک اعتیاد در کشور، بیان داشت: هم اکنون هزار کمپ غیر رسمی ثبت نشده در کشور در زمینه ترک اعتیاد با مراکز رسمی درمانی ترک اعتیاد همکاری دارند که این کمپها باید به ثبت برسند.

وی آخرین آمار رسمی معتادان کشور را یک میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود: همچنین بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون بیش از 800 هزار نفر در کشور معتاد تفننی وجود دارد.

مدیر کل دفتر سازمانهای مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره بر گسترش فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد در کمک به ترک اعتیاد و همکاری با مراکز ترک اعتیاد دولتی، بیان داشت: طی سه سال گذشته با تلاش این تشکلهای مردم نهاد برای 642 هزار نفر معتاد امکان مراجعه به مراکز درمانی ترک اعتیاد فراهم شده است.