رفع گردوغبار اولویت کشورهای منشا نیست / تکرار مهاجرت در پی آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، پدیده گرد غبار دیگر آنچنان شدت یافته که اغلب روزهای سال بویژه در شش ماه اول سال برای مردم این مناطق به امری عادی مبدل شده است. تا سالهای گذشته شاید مردم با این پدیده به عنوان پدیده ای گذرا برخورد می کردند اما حال که استمرار و شدت این فاجعه زیست محیطی گسترش یافته، تاثیرات آن نیز روز به روز در حال آشکار شدن است.

افرایش بیماری های قلبی و عروقی، مشکلات حاد تنفسی، مشکلات متعدد برای بانوان باردار و نوزادان، اختلال و بروز ناراحتی ها، سردردهای بی مورد، ضعف جسمانی و مشکلات روانی و افسردگی از جمله صدمات جسمی ناشی از این پدیده است که متاسفانه هر روز بر توسعه آن افزوده می شود.

علاوه بر این، مشکلات متعدد اقتصادی که تاکنون از دید بسیاری از مسئولان و مردم پنهان مانده نیز در حال نمایان شدن است، به عنوان مثال می توان به خسارات جباران ناپذیر کشاورزی استان ناشی از این پدیده اشاره کرد.

افول کشاورزی تحت تاثیر تداوم گرد و غبار در شهرهای غربی

از آنجا که استان کرمانشاه قطب کشاورزی کشور است و بخش عمده ای از درآمد سرانه مردم این استان و در واقع امرار معاش مردم استان از محل کشاورزی است لذا هرگونه صدمه و آسیبی بر پیکره این بخش به طور مستقیم بر اقتصاد مردم استان لطمه وارد می کند.

در کنار این پدیده، خشکسالی نیز به مشکلات عدیده این بخش اضافه شده و باعث کاهش تولید و کیفیت برخی از محصولات باغی و کشاورزی استان شده است.

همچنین همین دلیل باعث کاهش سفرهای تابستانی گردشگران شده و اندک درآمد حاصله از این منبع نیز اندک و اندک تر شده است.

اگر اقدامی نشود از کرمانشاه کوچ می کنیم

در این رابطه خبرنگار مهر در یکی از بیمارستانهای کرمانشاه با تعدادی از مراجعه کنندگان در رابطه با این پدیده به گفتگو نشست. یکی از مراجعه کنندگان در این رابطه گفت: پدر من مشکل قلبی و تنفسی دارد و چند وقت پیش عمل باز قلب انجام داده حال با افزایش پدیده گرد وغبارو تاثیر مستقیم آن بر وضعیت جسمی وی پزشکان توصیه کرده اند که باید در منطقه ای زندگی کند که مشکلات آلودگی هوا را نداشته باشد و به همین دلیل مجبور به مهاجرت ناخواسته از کرمانشاه هستیم.

فرد دیگری که همسر و دو فرزندش از بیماری آسم رنج می برند نیز در این رابطه گفت: به دلیل وضعیت فعلی استان در خصوص گرد وغبار و عدم توجه مسئولان جهت چاره اندیشی برای رفع این مشکل، ناچارم به خاطر همسر و فرزندانم از کرمانشاه کوچ کنم.

یک شهروند قصر شیرینی نیز در این رابطه گفت: مردم این شهرستان بیش از هشت سال به دلیل حمله رژیم بعث عراق و اشغال بخشی از خاک کشورمان از جمله مناطق غرب کشور ناچار به مهاجرت به اقصی نقاط کشور شدند، بعد از پایان جنگ و بازسازی این مناطق با هزار امید و آرزو به زندگی خود بازگشتند اما هم اکنون با وضعیت اسفبار آب و هوایی منطقه به دلیل پدیده گرد و غبار و عدم توجه و رسیدگی به آن چاره ای جز مهاجرت مجدد ندارند، زیرا دیگر زندگی در منطقه ای که بیشتر روزهای سال به شکل بسیار وحشتناکی آلوده است و همیشه آلودگی آن دهها برار حد مجاز است، امکان پذیر نیست.

مسئولین به داد مردم کرمانشاه برسند

پیرمردی که به سختی در فضای غبارآلود در حال نفس بود گفت: مسئولان به داد مردم کرمانشاه برسند، این مردم هزینه سالها ایستادگی در مقابل دشمنان را داده اند، حال جایز نیست که هر روز خاک بخورند و به سختی تنفس کنند.

این در حالیست که شرایط به گونه ای پیش می رود که ناچار اغلب مردم که امکان تغییر محل زندگی برایشان فراهم است به فکر کوچ از استان افتاده اند و شاید اگر این مشکل به شکلی حل نشود در آینده ای نزدیک شاهد مهاجرت های گسترده مردم استان به نقاط دیگری از کشور باشیم.

سال گذشته 120 روز هوای کرمانشاه خارج از استاندارد هوای پاک بود

اما در رابطه با این پدیده مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه می گوید: سال گذشته 120 روز هوای کرمانشاه خارج از استاندارد هوای پاک بود.

کیومرث کلانتری با اعلام اینکه در سال گذشته 120 روز هوای استان به دلیل وجود گرد و غبار خارج از استاندارد هوای پاک قرار داشت، گفت: در سال گذشته 14 روز هوای استان کرمانشاه در و ضعیت بحران، دو روز در وضعیت اضطرار و 104 روز در وضعیت هشدار به دلیل وجود گرد و غبار قرار داشت.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز 25 روز کیفیت هوای استان خارج از استاندارد هوای پاک بوده که سه روز آن در وضعیت بحران، دو در حالت اضطرار و 20 روز نیز در وضعیت هشدار قرار داشته ایم.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه علل به وجود آمدن گرد و غبارهای آلوده کننده هوای استان در خارج از کشور قرار دارد، گفت: هیچ کانون غبار آلودگی هوا در داخل استان نیست و همه علل این پدیده در خارج از مرزهای ایران قرار دارد.

کلانتری افزود: خشکسالی های پی در پی، از بین رفتن پوشش گیاهی، مهار روان آبها و خشکسالی تالابها از دلایلی است که باعث به وجود آمدن کانونهای گرد و غبار در کشورهای همسایه شده است.

وی گفت: متاسفانه در کشورهای منشاء آلودگی گرد و غبار به دلیل آنکه این وضعیت برای آنها اولویت ندارد اقدام موثری برای از بین بردن منشا این آلودگی ها انجام نمی گیرد و این کشورها هنوز پیش نویس مذاکرات انجام گرفته در خصوص جلوگیری از فعالیت پدیده گرد و غبار را امضا نکرده اند.

پارسال 118 روز به طور میانگین هوای استان کرمانشاه غبارآلود بود

همچنین محسن قاسمی سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه نیز در این رابطه گفت: طی سال گذشته، 118 روز به طور میانگین هوای استان غبارآلود بود.

وی تصریح کرد: تاکنون 14 کانون غبارآلودگی در خاورمیانه شناسایی شده است که 9 کانون از کانونهای غبارآلودگی هوا باعث ایجاد گرد وخاک در هوای استان کرمانشاه می شود.

قاسمی افزود: تغییرات محیط زیست، خشکسالی، از بین رفتن تالابها، دخالتهای بشری، گرمایش جهانی زمین و افزایش اثرات گازهای گلخانه ای همه دست به دست هم داده و منشاء ایجاد پدیده گرد و غبار شده است.

وی با اشاره به اینکه مطالعات گسترده ای بر روی پدیده گرد و غبار در حوزه هواشناسی در استان کرمانشاه انجام گرفته، گفت: اگر برخی اوقات پیش بینی ها به واقعیت منجر نمی شود به دلیل وجود فقر اطلاعات هواشناسی در عراق است، زیرا ایستگاه های هواشناسی در این کشور اطلاعات خود را منتشر نمی کنند و ما با مشکل پیش بینی در این کشور مواجه هستیم.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه باید ابتدا با کارهای کارشناسی وسعت کانونهای ایجاد گرد و غبار و بافت خاک این مناطق مشخص و سپس برای درمان این درد نسخه علمی پیچیده شود، گفت: مالچ پاشی مسکنی فوری برای این پدیده است که البته فقط در مناطق کوچک با وسعت بسیار کم امکان پذیر است.

حال با وجود این وضعیت چاره مردم چیست؟ مردمی که تنها نگران سلامت خود و فرزندانشان هستند چه باید بکنند؟ این مردم تنها چشم امیدشان به مسئولان است تا شاید با تدبیری عاجل اقدامی برای رفع و یا حداقل کاهش این پدیده نمایند که در غیر این صورت آیا راهی جز اقدام انفرادی خود که همانا مهاجرت از این منطقه آلوده است، برای آنها باقی می ماند.