سید محمد تقی چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه متخصصان رشته های مختلف معرفتی تا چه اندازه نیاز دارند با تاریخ معرفتی که در آن تخصص دارند آشنا باشند، گفت: رویکرد تاریخی به معرفت ، زاییده تفکرات قرون 18 و 19 اروپا است. در بین متخصصان ما چنین رویکردی همواره مغفول بوده است .

چاوشی گفت: بی شک نگاه تاریخی ما را به بستر تحقق معرفت و زمینه پیدایش آن رهنمون است. بنابراین نگاه تاریخی نه تنها به فهم پیشینه مباحث معرفت شناختی مدد می رساند بلکه می تواند افق نگاه ما را به آینده نیز ترسیم کند.

استاد فلسفه دانشگاه مفید قم در مورد کارکرد آشنایی با تاریخ معرفت در فهم مسائل آن معرفت نیز گفت: هر دوره از تاریخ مسائل خود را براساس زمان و زمانه خویش رقم می زند .

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: علیت در ارسطو یا افلاطون و سایر فلاسفه از حوالت و تقدیر دوره خود آن فلاسفه برآمده است لذا گرچه در تمام رویکردهای فلسفی مسئله علیت مطرح بوده است اما بی شک به جهت تاریخ و زمانی که فلاسفه در آن زیست کرده اند مسئله ، مسئله تازه ای است.

چاوشی در مورد اینکه آیا آشنایی با تاریخ معارف انسانی مهمتر از آشنایی با تاریخ معارف طبیعی است گفت: علوم طبیعی برآمده از نوع نگاه انسان به عالم است بنابراین جدا کردن تاریخ علوم طبیعی از علوم انسانی مخل فهم این دو رشته خواهد بود. اگر قرار است تاریخ علوم طبیعی مورد مطالعه قرار گیرد نباید جدا از تاریخ علوم انسانی باشد و بالعکس.