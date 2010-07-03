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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۷

ُسردار ذوالفقاری به مهرخبرداد:

کاهش 6 درصدی کشف مشروبات الکلی در سه ماه اول امسال

کاهش 6 درصدی کشف مشروبات الکلی در سه ماه اول امسال

فرمانده مرزبانی کشور گفت: به دلیل کنترل کامل و دقیق مرزهای آذربایجان غربی و کردستان در طول سه ماهه اول امسال میزان کشفیات مشروبات الکلی در کشور 6 درصد کاهش داشته است.

سردار حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات مجری طرح ارزیابی وضعیت اعتیاد کشور مبنی بر وجود بیش از هشت هزار معتاد شدید به الکل در کشور افزود: نمی توان آمار دقیق مصرف کنندگان الکل را در کشور مشخص کرد زیرا مصرف این ماده صنعتی مانند مواد مخدر عوارض مشخصی ندارد.

وی افزود: با کنترل کامل و دقیق مرزهای آذربایجان غربی و کردستان مسیرهای قاچاق الکل بسته شده و این موضوع موجب کاهش ورود و کشف الکل شده است.

ذوالفقاری گفت: بیشترین مشروبات الکلی در سال جاری در آذربایجان، ارومیه و خوی کشف شده است.

فرمانده مرزبانی کشور ادامه داد: نمی توان ادعا کرد در مرزهای جنوبی کشور ورود مشروبات الکلی کاهش یافته زیرا در این مرزها همچنان شاهد قاچاق این ماده صنعتی هستیم. برهمین اساس باید هر چه سریعتر اقدامات مربوط به کنترل و انسداد کامل مرزها را در این مناطق اجرا کرد.

کد مطلب 1110775

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