ُسردار ذوالفقاری به مهرخبرداد: کاهش 6 درصدی کشف مشروبات الکلی در سه ماه اول امسال

فرمانده مرزبانی کشور گفت: به دلیل کنترل کامل و دقیق مرزهای آذربایجان غربی و کردستان در طول سه ماهه اول امسال میزان کشفیات مشروبات الکلی در کشور 6 درصد کاهش داشته است.