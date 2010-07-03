کاهش 6 درصدی کشف مشروبات الکلی در سه ماه اول امسال

سردار حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات مجری طرح ارزیابی وضعیت اعتیاد کشور مبنی بر وجود بیش از هشت هزار معتاد شدید به الکل در کشور افزود: نمی توان آمار دقیق مصرف کنندگان الکل را در کشور مشخص کرد زیرا مصرف این ماده صنعتی مانند مواد مخدر عوارض مشخصی ندارد.
وی افزود: با کنترل کامل و دقیق مرزهای آذربایجان غربی و کردستان مسیرهای قاچاق الکل بسته شده و این موضوع موجب کاهش ورود و کشف الکل شده است.
ذوالفقاری گفت: بیشترین مشروبات الکلی در سال جاری در آذربایجان، ارومیه و خوی کشف شده است.
فرمانده مرزبانی کشور ادامه داد: نمی توان ادعا کرد در مرزهای جنوبی کشور ورود مشروبات الکلی کاهش یافته زیرا در این مرزها همچنان شاهد قاچاق این ماده صنعتی هستیم. برهمین اساس باید هر چه سریعتر اقدامات مربوط به کنترل و انسداد کامل مرزها را در این مناطق اجرا کرد.
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