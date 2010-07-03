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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۱۴

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز به این شرح است.

آفرینش:
با تشریح ظرفیت پذیرش و نحوه بومی گزینی؛ تاریخ نتایج اولیه و نهایی کنکور سراسری 89 دانشگاههای دولتی اعلام شد
هشدار ایران به اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریم ها
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران: افزایش شش درصدی مستمری بازنشستگان غیر قانونی است

 ایران :
وزیر امور خارجه در نامه ای هشدار آمیز به اعضای اتحادیه اروپا: اروپا خود را از همکاری با ایران قدرتمند محروم نکند
رئیس جمهور در دیدار مسئولان وزارت صنایع و معادن: اقدامات انجام شده در عرصه صنعت افتخارآمیز و بی نظیر است
وزیر نیرو: برق مشترکان پرمصرف در تابستان به قیمت تمام شده محاسبه می شود
 
اسرار:
یادگار امام (ره) در دیدار با زندانیان سیاسی قبل از انقلاب: اجر کسانی که در روزهای مبارزه با امام همراه شدند، با دیگران یکسان نیست
تایید خبر مرگ بن لادن توسط منابع افغان
لاریجانی: رفتار چین و روسیه در قبال رای به قطعنامه پسندیده نبود

 تفاهم:
وزیر صنایع و معادن: سرمایه گذاری صنعتی در برنامه چهارم 4.5 برابر شد
رئیس جمهور در دیدار وزیر و شورای معاونین وزارت صنایع و معادن: اقدامات عرصه صنعت کشور افتخارآمیز و بی نظیر است
جمع آوری چک پول ها از بازار در تعلیق

تهران امروز:
گرما حریف می طلبد
تحولات جدید در پرونده هسته ای
طلای فوتبال، مس شد

جام جم :
رقابت بانکها برای جذب یارانه های نقدی
شوک بزرگ؛ حذف برزیل
تجلیل ضرغامی از سازندگان "در چشم باد"
 
جوان:
با امضای مصوبه کنگره درباره تحریم ایران؛ اوباما" تغییر" را هوا کرد
پایان پرونده کهریزک سرآغاز رسیدگی به جرم بزرگ
خداحافظ برزیل آبی پوش!

جهان صنعت:
مرکز پژوهش های مجلس: بانک مرکزی ضعف استقلال دارد
در راستای هدفمندی یارانه ها؛ پرداخت یارانه صنایع از شهریور
علی لاریجانی در پاسخ به اوباما: تهدید آمریکا برایش گران تمام می شود

حمایت:
هشدار ایران به اتحادیه اروپا
آسیا در آستانه بحران آب
افزایش 8 درصدی تلفات رانندگی

خبر:
اصل 44؛ به نام خصوصی ها به کام شبه دولتی ها
حذف تیم پنج ستاره دنیا
بدهی 180 میلیارد تومانی تامین اجتماعی تا آخر مرداد تسویه می شود

خراسان:
اوباما مصوبه کنگره آمریکا برای تحریم ایران را امضا کرد
سرنوشت مبهم درآمدهای ناشی از صرفه جویی بنزین
اظهارات 2 مقام مسئول درباره قیمت گوشت قرمز و مرغ

دنیای اقتصاد:
اوباما مصوبه کنگره آمریکا علیه ایران را امضا کرد؛ هشدار شدید به آمریکایی ها
سراشیبی سقوط در بازار طلا
پیش بینی بورس بر اساس تحلیل چرخه های ادواری
  
فرهنگ آشتی:
در صورت مغایرت غیر متعارف در سوابق تحصیلی و نمره داوطلبان صورت می گیرد؛ آزمون مجدد کنکور
آیت الله امامی کاشانی: دفاع وکیل از باطل حرام است
توقف انتخابات ریاست دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

فرهیختگان:
در نامه متکی به وزیران خارجه اتحادیه اروپا مطرح شد؛ هشدار ایران به اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریم ها
مارادونا: برای این جام حاضرم یک دستم را بدهم
سید حسن خمینی: تهی شدن جامعه از زبان حق گویان ظلم است

کاروکارگر:
متکی با ارسال نامه های جداگانه به اعضای شورای امنیت و اتحادیه اروپا: تحریم کنندگان بیش از ایران خسارت می بینند
پرافتخارترین تیم با جام نوزدهم وداع کرد
عربستان سخنان ملک عبدالله علیه ایران را تکذیب کرد

کیهان:
علی لاریجانی خبر داد: مقابله به مثل با قطعنامه ضد ایرانی در دستور کار مجلس
اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در 6 استان دیگر
درخواست میشل سلیمان و حزب الله برای اعدام جاسوسان موساد در لبنان

گسترش صنعت:
رئیس جمهوری در دیدار وزیر و معاونان وزارت صنایع و معادن: رشد صنعتی کشور افتخارآمیز و غیر قابل تصور است
نمایندگان مجلس: همه ارکان دولت در اختیار صنعت باشند
مشاور وزیر صنایع و معادن: بومی سازی صنعت را به سرعت پیش می بریم

 همشهری:
هشدار نسبت به افزایش مصرف آب و برق
خداحافظی تلخ برزیل
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران: ودیعه های مشترکان مخابرات به سهام تبدیل نمی شود

هدف واقتصاد:
هشدار ایران به اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریم ها
وزیر بازرگانی مطرح کرد: ادغام وزارت بازرگانی با صنایع پس از هدفمندی یارانه ها
وضعیت نگران کننده مصرف آب و برق پایتخت 
کد مطلب 1110777

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