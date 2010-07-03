مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

با تشریح ظرفیت پذیرش و نحوه بومی گزینی؛ تاریخ نتایج اولیه و نهایی کنکور سراسری 89 دانشگاههای دولتی اعلام شد

هشدار ایران به اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریم ها

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران: افزایش شش درصدی مستمری بازنشستگان غیر قانونی است

ایران :

وزیر امور خارجه در نامه ای هشدار آمیز به اعضای اتحادیه اروپا: اروپا خود را از همکاری با ایران قدرتمند محروم نکند

رئیس جمهور در دیدار مسئولان وزارت صنایع و معادن: اقدامات انجام شده در عرصه صنعت افتخارآمیز و بی نظیر است

وزیر نیرو: برق مشترکان پرمصرف در تابستان به قیمت تمام شده محاسبه می شود



اسرار:

یادگار امام (ره) در دیدار با زندانیان سیاسی قبل از انقلاب: اجر کسانی که در روزهای مبارزه با امام همراه شدند، با دیگران یکسان نیست

تایید خبر مرگ بن لادن توسط منابع افغان

لاریجانی: رفتار چین و روسیه در قبال رای به قطعنامه پسندیده نبود



تفاهم:

وزیر صنایع و معادن: سرمایه گذاری صنعتی در برنامه چهارم 4.5 برابر شد

رئیس جمهور در دیدار وزیر و شورای معاونین وزارت صنایع و معادن: اقدامات عرصه صنعت کشور افتخارآمیز و بی نظیر است

جمع آوری چک پول ها از بازار در تعلیق



تهران امروز:

گرما حریف می طلبد

تحولات جدید در پرونده هسته ای

طلای فوتبال، مس شد



جام جم :

رقابت بانکها برای جذب یارانه های نقدی

شوک بزرگ؛ حذف برزیل

تجلیل ضرغامی از سازندگان "در چشم باد"

جوان:

با امضای مصوبه کنگره درباره تحریم ایران؛ اوباما" تغییر" را هوا کرد

پایان پرونده کهریزک سرآغاز رسیدگی به جرم بزرگ

خداحافظ برزیل آبی پوش!



جهان صنعت:

مرکز پژوهش های مجلس: بانک مرکزی ضعف استقلال دارد

در راستای هدفمندی یارانه ها؛ پرداخت یارانه صنایع از شهریور

علی لاریجانی در پاسخ به اوباما: تهدید آمریکا برایش گران تمام می شود



حمایت:

هشدار ایران به اتحادیه اروپا

آسیا در آستانه بحران آب

افزایش 8 درصدی تلفات رانندگی





خبر:

اصل 44؛ به نام خصوصی ها به کام شبه دولتی ها

حذف تیم پنج ستاره دنیا

بدهی 180 میلیارد تومانی تامین اجتماعی تا آخر مرداد تسویه می شود



خراسان:

اوباما مصوبه کنگره آمریکا برای تحریم ایران را امضا کرد

سرنوشت مبهم درآمدهای ناشی از صرفه جویی بنزین

اظهارات 2 مقام مسئول درباره قیمت گوشت قرمز و مرغ



دنیای اقتصاد:

اوباما مصوبه کنگره آمریکا علیه ایران را امضا کرد؛ هشدار شدید به آمریکایی ها

سراشیبی سقوط در بازار طلا

پیش بینی بورس بر اساس تحلیل چرخه های ادواری

فرهنگ آشتی:

در صورت مغایرت غیر متعارف در سوابق تحصیلی و نمره داوطلبان صورت می گیرد؛ آزمون مجدد کنکور

آیت الله امامی کاشانی: دفاع وکیل از باطل حرام است

توقف انتخابات ریاست دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی



فرهیختگان:

در نامه متکی به وزیران خارجه اتحادیه اروپا مطرح شد؛ هشدار ایران به اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریم ها

مارادونا: برای این جام حاضرم یک دستم را بدهم

سید حسن خمینی: تهی شدن جامعه از زبان حق گویان ظلم است



کاروکارگر:

متکی با ارسال نامه های جداگانه به اعضای شورای امنیت و اتحادیه اروپا: تحریم کنندگان بیش از ایران خسارت می بینند

پرافتخارترین تیم با جام نوزدهم وداع کرد

عربستان سخنان ملک عبدالله علیه ایران را تکذیب کرد



کیهان:

علی لاریجانی خبر داد: مقابله به مثل با قطعنامه ضد ایرانی در دستور کار مجلس

اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در 6 استان دیگر

درخواست میشل سلیمان و حزب الله برای اعدام جاسوسان موساد در لبنان



گسترش صنعت:

رئیس جمهوری در دیدار وزیر و معاونان وزارت صنایع و معادن: رشد صنعتی کشور افتخارآمیز و غیر قابل تصور است

نمایندگان مجلس: همه ارکان دولت در اختیار صنعت باشند

مشاور وزیر صنایع و معادن: بومی سازی صنعت را به سرعت پیش می بریم



همشهری:

هشدار نسبت به افزایش مصرف آب و برق

خداحافظی تلخ برزیل

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران: ودیعه های مشترکان مخابرات به سهام تبدیل نمی شود



هدف واقتصاد:

هشدار ایران به اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریم ها

وزیر بازرگانی مطرح کرد: ادغام وزارت بازرگانی با صنایع پس از هدفمندی یارانه ها

وضعیت نگران کننده مصرف آب و برق پایتخت