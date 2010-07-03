رئیس جمهور جدید قرقیزستان سوگند یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رزا اوتانبایف" لحظاتی قبل به عنوان رئیس جمهور جدید قرقیزستان کار خود را آغاز کرد.

وی در سخنانی از تصمیم خود برای پیاده کردن صحیح قانون اساسی جدید کشورش خبر داد.

به اعتقاد کارشناسان با پیاده شدن این قانون اساسی قرقیزستان اولین کشور از مجموع کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود که صاحب دموکراسی می شود.

همه پرسی قانون اساسی جدید قرقیزستان در تاریخ 6 تیرماه سال جاری برگزار شد و بیش از 90 درصد مردم به آن رای مثبت دادند.

برگزاری همه پرسی قانون اساسی در قرقیزستان در پی ساقط کردن دولت قربان بیک باقی اف توسط مخالفان و تشکیل دولت انتقالی برگزار شد.

قانون اساسی جدید قرقیزستان به گونه ای تدوین شده که از متمرکز شدن قدرت در دستان یک نفر جلوگیری کند. رئیس جمهور مصونیت قضایی خود را از دست می دهد و دیگر خانواده وی از بودجه دولتی بهره مند نمی شوند و رئیس دولت نیز فقط بر اساس حقوق خود زندگی می کند.