ظرفیت صنایع مادر اراک خالی/ پروژه های داخلی در دستان خارجی ها

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استان مرکزی چهارمین استان صنعتی کشور است با اینکه تعدادی از صنایع مادر این استان دارای سابقه ای 40 ساله هستند اما کلید حرکت صنعت استان مرکزی به عنوان بازوی توسعه کشور به بعد از انقلاب اسلامی برمی گردد.

حجم سرمایه گذاری ها و فعالیت ها زمانی بالا گرفت که ایرانی به خودباوری ناشی از انقلاب اسلامی رسید و همین امر منجر به توسعه صنعت شد.

تب و تاب انقلاب، جنگ تحمیلی، دوران سازندگی و سالهای پس از آن همه به فرصتهایی برای رشد و توسعه صنعت در کشور و استان مرکزی تبدیل شد و اکنون حجم سرمایه گذاری صنعتی کشور به بیش از 24 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه گذاری 70 هزار میلیارد تومانی صنعتی در استان مرکزی

سرمایه گذاری صنعتی در استان مرکزی به بیش از 70 هزار میلیارد تومان با فعالیت بیش از دو هزار و 400 واحد صنعتی می رسد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه جذب سرمایه در بخش صنعت استان مرکزی سال گذشته نسبت به سهمیه 950 میلیارد تومانی، 155 میلیارد تومان پیشی گرفت، افزود: سال گذشته 243 واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری هزار و 105میلیارد تومان و اشتغالزایی پنج هزار و 233 نفر در زمینه فلزی، کانی غیرفلزی، برق و الکترونیک، شیمیایی و صنایع غذایی در استان مرکزی به بهره برداری رسیده است.

علیرضا زواشی سهمیه تعیین شده اشتغالزایی بخش صنعت در استان مرکزی را طی برنامه چهارم توسعه 22 هزار فرصت شغلی جدید اعلام کرد و گفت: اینک در سال آخر این برنامه بیش از 24 هزار شغل در این بخش ایجاد شده است که موفقیتی بزرگ است.

وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده هر ساله در برنامه پنجم توسعه، ایجاد چهار هزار و 500 فرصت شغلی جدید پیش بینی شده است.

زاوشی یادآور شد: در سال گذشته، 519 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری سه هزار و 158 میلیارد تومان و اشتغال 23 هزار و 415 نفر در استان مرکزی صادر شده است.

وی علت این موفقیت را آمادگی زیرساختها، نزدیک بودن به بازار سرمایه، توان مالی بیشتر سرمایه گذاران و داشتن برنامه جامع توسعه صنعتی عنوان کرد و گفت: متوسط تحقق پروانه های جواز تاسیس صنعتی در کشور بین 10 تا 25 درصد است که این رقم در استان مرکزی 25 درصد بوده است.

استان مرکزی در جایگاه چهارم توسعه یافتگی صنعتی کشور

به گفته وی بر اساس ارزیابی وزارت صنایع و معادن، استان مرکزی مقام چهارم توسعه یافتگی صنعتی در مقایسه با کل کشور را دارد و 6.6 درصد جواز تاسیس واحدهای صنعتی کشور در استان مرکزی صادر شده است. حمایت از صنایع هایتک (تکنولوژی بالا) و طرح های فراوری سنگ ساختمانی با روشهای نوین در اولویت برنامه های امسال صنعت استان است.

زاوشی در ادامه با اشاره به نزدیک بودن سفر دولت به استان مرکزی گفت: عمده نیازهای بخش صنعت در قالب مصوبات پیشنهادی تنظیم شده که ماهیت آنها بیشتر در قالب افزایش سهمیه آب بخش صنعت، توسعه برنامه های صادرات صنعت و معدن و افزایش تسهیلات برای سرعت بخشی به تکمیل طرح های نیمه تمام و طرح آمایش صنعتی استان است.

هم اینک دو هزار و 488 واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه بیش از 70 هزار و 534 میلیار ریال و 94 هزار و 466 نیروی انسانی فعالیت دارد.

بی توجهی به توان داخل بزرگترین رنج صنعتگران

با وجود همه موفقیت ها و توسعه صنعتی، عاملی که اکنون صنعتگران را بیش از همه رنج می دهد بی توجهی پیمانکاران دولتی و غیردولتی داخلی به توان صنعتی آنان است.

دوران دفاع مقدس را هیچگاه فراموش نمی کنیم که اگر صنعت داخل و صنعتگر داخلی نبود چه بسا وزنه دفاع در دستان دشمن قرار می گرفت و اتکا به خود و خودباوری بود که توانست کشور را بر دشمنان تا دندان مسلح پیروز کند و اکنون نیز که زمان سازندگی و آباد کردن است باید به توان داخل اتکا شود.

برای نمونه در حالیکه استان مرکزی استانی با صنایع مادر در زمینه تولید تجهیزات انرژی در بخش گاز و نفت است بسیاری از پروژه های داخلی به کشورهای خارجی داده می شود.

همچنین طرح توسعه پالایشگاه اراک چند سالی است که مطرح است و در حالیکه گمان می رفت اجرای این طرح به صنایع داخل استان داده می شود اجرای طرح توسعه به چینی ها داده شد و اکنون صنایع استان در زیرمجموعه یک شرکت چینی بخش هایی از طرح را اجرا می کنند.

علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در این زمینه گفت: برای اجرای طرح توسعه پالایشگاه اراک و افزایش تولید بنزین، 600 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که سهم شرکتهای استان مرکزی از آن 240 میلیارد تومان است.

خوشه صنعتی سازندگان تجهیزات ریلی در استان مرکزی تشکیل شده است و این امر نشانگر توان صنعتی استان در به ثمر رساندن طرح های نفت و گاز است.

ضیغمی در سفری که به استان مرکزی داشت با اشاره به اینکه توجه و اتکای بیشتر به ظرفیتهای موجود در داخل کشور از برکات تحریم ها بوده است، گفت: هرچند تحریم شویم به دلیل توان داخل در اجرای پروژه ها مشکلی نخواهیم داشت.

شاید تحریم به داد صنعت داخل برسد و در حالیکه واردات بی رویه یکی دیگر از مشکلات صنایع است، تحریم می تواند اتکا به توان داخل را افزایش دهد.

خالی شدن ظرفیت تولید کارخانه های استان از جمله تبعات میدان دادن به تولیدکنندگان خارجی است. اکنون ظرفیت تولید صنایع مادر استان مرکزی از 30 تا 80 درصد خالی است و تولید صورت نمی گیرد. این امر مشکلات ثانویه ای برای صنایع ایجاد کرده است و مهمتر از همه می توان به اخراج کارگران اشاره کرد که تبعات اجتماعی زیادی برای استان ایجاد کرده است و هر از چند گاه اعتراضاتی را ایجاد می کند.

اجرای اصل 44 درست انجام نمی شود

اصل 44 اصل مترقی برای توسعه کشور و مشارکت دادن مردم در انجام امور است و به واقع خصوصی سازی، شتاب گرفتن در توسعه است.

واگذاری صنایع به دلیل اهمیت در تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری های میلیاردی برای یک واحد صنعتی، اهمیت کارگر و مسائلی از این دست باید با وسواس بیشتری واگذار شود.

یکی از مسائل استان صنعتی مرکزی، واگذاری برخی صنایع به افرادی است که کمتر به فکر توسعه و پیشرفت واحدی بودند که آن را با حمایت های دولتی خریدند.

اعتراضهای کارگری که سال گذشته در اراک رخ داد و اخبار آن به خارج از مرزها کشیده شد و سوژه ای برای دشمنان شد ناشی از خصوصی سازی های نادرست بود.

در همین حال واحدهایی در اراک هستند که با واگذاری درست اکنون مسیر توسعه را با شتاب بیشتری طی می کنند و جای خود را در تولید داخل و صادرات باز کرده اند.

ارتزاق یک سوم مردم استان مرکزی وابسته به صنعت است

حضور بیش از 90 هزار کارگر در واحدهای صنعتی استان این مهم را یادآوری می کند که یک سوم مردم استان مرکزی از محل صنعت ارتزاق می کنند.

صنعت، استان مرکزی را در ردیف استانهای اول دارای توانمندی نیروی انسانی، قطب صنعت کشور، محل امن سرمایه گذاری صنعتی و استان مهم در صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار داده است و اکنون چشم هزاران کارگر و مهندس مشتاق به برنامه ریزی هایی است که بتواند توان آنها در مسیر آبادانی کشور قرار دهد.