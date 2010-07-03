دانشگاه آزاد سنندج و سلیمانیه عراق تفاهمنامه همکاری امضا کردند

شاهین فکور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای افزایش مبادلات علمی و آموزشی با شمال عراق و همچنین با توجه به اشتراکات فرهنگی بین مردم استان کردستان با این منطقه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با دانشگاه سلیمانیه عراق تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

وی ادامه داد: با توجه به توسعه و پیشرفتهای دانشگاه آزاد اسلامی در کشور به ویژه در استان کردستان، ظرفیت های لازم برای صدور خدمات علمی و آموزشی به سایر کشورهای منطقه به ویژه شمال عراق فراهم شد و در همین راستا تفاهمنامه ای در شش بند بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و دانشگاه سلیمانیه عراق به امضا دو طرف رسید.

وی خاطرنشان کرد: در جریان دیدار با رئیس دانشگاه سلیمانیه عراق، مباحث مختلفی در حوزه افزایش مبادلات علمی و آموزشی بین دو طرف مطرح و خوشبختانه با استقال طرف عراقی نیز مواجه شد و در پایان مقرر گردید که در حوزه های برگزاری کنفرانسهای علمی مشترک، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و همچنین امکان گذراندن فرصتهای مطالعاتی برای اعضا هیئت علمی همکاری های دانشگاه آزاد و سلیمانیه عراق افزایش یابد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با اشاره به دیگر بندهای تفاهمنامه امضا شده، بیان داشت: چاپ مجلات و نشریات علمی به صورت مشترک به زبان انگلیسی، برپایی نمایشگاه مشترک به منظور معرفی توانمندی های دانشگاه های دو کشور و تاسیس و حمایت از دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه های شمال عراق از جمله دیگر بندهای تفامنامه امضا شده بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و سلیمانیه عراق به شمار می رود.

فکور با اشاره به استقبال بسیار خوب طرف عراقی برای افزایش مبادلات علمی و آموزش با کشورمان، یادآور شد: در این دیدار رئیس دانشگاه سلیمانیه خواستار گسترش روابط بیشتر در تمامی حوزه ها به ویژه علمی و آموزشی با کشورمان شد.

در ادامه این جلسه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و هیئت همراه از بخشهای مختلف دانشگاه سلیمانیه عراق بازدید و در جریان روند امورات تحصیلی این دانشگاه قرار گرفتند.