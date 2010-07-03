به گزارش خبرگزاری مهر، تومباکوویچ که یکی از بهترین مربیان تاریخ فوتبال یوگسلاوی به حساب می آید در باشگاه پارتیزان این کشور بارها موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابت های لیگ و جام حذفی شد.

وی دوره ای هدایت تیم آ اک آتن یونان را در اختیار داشت و مدت کوتاهی در النصر عربستان فعالیت کرد و پس از آن به شاندونگ چین پیوست.

این مربی 57 ساله یوگسلاو در فوتبال چین به همراه شاندونگ همه افتخارات ممکن را به دست آورد و قهرمانی در رقابت های لیگ ، جام حذفی و سوپر جام را به کارنامه پرافتخار خودش افزود.

تومباکوویچ تا سال 2009 هدایت شاندونگ چین را در دست داشت و حالا این مربی با سابقه 8 عنوان قهرمانی در مسابقات لیگ یوگسلاوی و رقابت های لیگ باشگاههای چین برای مذاکره با مسئولان باشگاه استیل آذین وارد ایران شد.

قرار است این مربی یوگسلاو امروز شنبه مذاکرات نهایی اش را با مسئولان باشگاه استیل آذین برای قبول هدایت این تیم پرستاره در لیگ برتر انجام دهد.

