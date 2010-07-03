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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۴۵

در نشست بروکسل؛

5+1 خواستار مذاکره با تهران شد/ احتمال دیدار با مقامات ایران

5+1 خواستار مذاکره با تهران شد/ احتمال دیدار با مقامات ایران

نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان (1+5) پس از دیدار شب گذشته در بروکسل خواستار مذاکره با ایران درباره موضوع هسته ای شدند.

به گزارش خبرگزاری به نقل از رویترز، دیپلماتهای حاضر در این نشست ضمن ابراز امیدورای برای بازگشت ایران به میز مذاکره اعلام کردند : نشانه هایی وجود دارد که حکایت از پاسخ رسمی ایران به درخواست 1+5 در مورد مذاکره ظرف دو ماه آینده می دهند.

در همین رابطه یکی از مقامات رسمی حاضر در این نشست گفت : سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران یکی از این نشانه ها است و بر همین اساس ما منتظر دریافت پاسخ رسمی ایران که احتمالا مکتوب خواهد بود در اواخر آگوست و یا اوایل سپتامبر هستیم.

این مقام رسمی که خواست نامش فاش نشود به رویترز اعلام کرد : البته نشانه هایی نیز مبنی بر امکان دیدار با مقامات ایرانی وجود دارد.

نشست روز گذشته نمایندگان 1+5 ( روسیه، آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس به اضافه آلمان ) یک میهمان دیگر هم داشت و آن "کاترین اشتون" وزیر خارجه اتحادیه اروپا بود.

اشتون در حدود یک ماه قبل با ارسال نامه ای به "سعید جلیلی" دبیر  شورای عالی امنیت ملی ایران خواستار ملاقات با وی شده بود.

اشتون شب گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "اگر ایران شخص دیگری را به غیر از جلیلی برای مذاکره معرفی کند آیا با وی مذاکره می کنید" گفت : جلیلی تنها میانجی مورد اعتماد است. جلیلی فرد مناسبی برای مذاکره است و برای ما روشن شده که وی از موضع ایرانیان سخن می گوید.

کد مطلب 1110815

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