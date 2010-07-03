تصمیم مهم ایران برای مقابله به مثل در صورت بازرسی کشتی ها

گفتگو با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مسیر بازگشت وی از سفر سوریه که به منظور شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی انجام شد، صورت گرفت. وی اگرچه در این سفر مذاکرات طولانی و فشرده و متعددی را پشت سر گذاشته بود اما حدود 45 دقیقه با خبرنگار اعزامی مهر به دمشق درهواپیما گفتگو کرد.درآغاز مصاحبه به او خسته نباشیدی بابت سفر گفته شد که اینگونه پاسخ داد: سفر همین است دیگر ، سهم ما هم از این سفرها این است.

لاریجانی در گفتگوی اختصاصی با مهر به بیان دیدگاههای خود پیرامون مسائل مهم سیاست خارجی کشور پرداخت که بخش نخست آن را می خوانید.

درخواست گفتگو با ایران فریبکارانه است

لاریجانی پیرامون درخواست غرب برای شکل گیری دور جدید مذاکرات بین ایران وگروه 1+5 تصریح کرد: غربی ها و آمریکایی ها یک مسیر فریبکارانه را دنبال می کنند از یک طرف از ابزار زور در شورای امنیت به ناحق نسبت به ایران سنگ اندازی می کنند و از طرف دیگر پز سیاسی می دهند که ما کماکان آماده گفتگو هستیم.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: به اعتقاد من قصد آنان گفتگوی سالم نیست و دنبال این هستند که گفتگو کنند و بعد بگویند گفتگوها موفق نبود تا راه را برای کارهای بعدشان هموار کنند و این تئوری آنان است.

وی افزود: ایران هیچ گاه از گفتگو پرهیز نداشته و این آنها بودند که میز گفتگو را ترک کردند.

گفتگو فریم خاص داشته باشد

لاریجانی دررابطه با شرایط گفتگو با 1+5 بیان داشت: گفتگو حتما باید چارچوب و فریم خاص داشته باشد ونمی تواند از مسیر قبلی برای انجام گفتگو استفاده شود و باید مبانی جدید و تعهدات جدید به وجود بیاید و در چارچوب آن گفتگو صورت بگیرد.

رئیس مجلس با تاکید بر عدم صداقت 1+5 در گفتگو با ایران خاطر نشان کرد: این عدم صداقت آنها در این کاری که با برزیل و ترکیه کردند مشخص می شود. وی افزود: به نظر من نباید با پیشنهادات آنها رفتار صادقانه داشت و آنها به دنبال فریبکاری هستند.

لاریجانی اضافه کرد: ایران همیشه طرفدار گفتگو بوده اما این گفتگوها به مبانی جدید نیاز دارد.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی پیرامون ورود کشورهای جدید به مذاکرات 1+5 که به عنوان یکی از شرایط گفتگو از سوی رئیس جمهور اعلام شد، اظهار داشت: این یک موضوعی است که باید ابعاد مختلفش را سنجید. گفتگو با 1+5 بر اساس یک مبانی شکل گرفت و کشورهایی که نقش حضور دائمی در شورای امنیت دارند با این قصد که می خواهیم در یک مجموعه ای مسائل را حل کنیم موضوع گفتگو با ایران را مطرح کردند که الان از آن ایده فاصله گرفته ایم.

برزیل و ترکیه که وارد شدند اما...

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود عناصر جدید به گفتگوها باید دید که چه نقشی می تواند به دنبال داشته باشد و الا برزیل و ترکیه که وارد صحنه شدند و باید بررسی کرد نقش آنها چقدر در پروسه حقوقی کار شورای امنیت موثر بود. هر چند در اینکه ورود برزیل و ترکیه در ایجاد فضای منطقی در افکار عمومی تاثیر داشت تردیدی نیست اما همه مسئله هم این نیست . اگر برای گفتگو بخواهیم ساز و کار تعریف کنیم مهمتر از عناصری که باید به مذاکرات وارد شوند موضوع مبانی و تعهدات طرفین است که به گفتگوها چارچوب می دهد و موضوع بعدی این است که چه عناصری می توانند موثر باشند.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی پیرامون ادعای برخی طرفین غربی مبنی بر اینکه دولت نهم و دهم منجر به متشنج شدن روابط ایران با غرب درموضوع هسته ای شده است، گفت: حرف غرب را تایید نمی کنم چون آنها در زمان دولت قبل نیزهمین شیطنت ها را می کردند.

موضوع هسته ای ورای دولتهاست

دبیرسابق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: موضوع هسته ای ایران ورای دولتهاست و مسئله استراتژیک ایران به شمار می رود. غربیها نمی خواهند ایرانیها فناوری هسته ای داشته باشند و این حرف را که می زنند حقوق هسته ای ایران را قبول داریم گاهی منظورشان نیروگاه هسته ای است نه سوخت هسته ای و به صورت کلی می گویند تا افکار عمومی را فریب بدهند.

نماینده مردم قم در مجلس هشتم اضافه کرد: اینها با این رفتارشان می خواهند القا کنند که ما هزینه زیاد به شما بار می کنیم تا ایران از برنامه هسته ای صرفنظر کند و به این نتیجه برسد که دنبال کردن این موضوع نمی ارزد.

به برنامه های هسته ای سرعت بخشیده شود

رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه گفتگوی خود با مهر عنوان کرد: درشرایط فعلی مهمترین کار جدا ازبحث مذاکرات سرعت بخشیدن به کار فناوری هسته ای است.غربیها باید بدانند هر وقت بخواهند ازراه بیراهه در مسیر ایران سنگ اندازی کنند ایران دو سه گام جدید بر می دارد و اگر می خواهند با ایران مذاکره داشته باشند این مذاکرات باید همه جانبه باشد.

وی یادآور شد: این طور نیست که غربیها چماق شورای امنیت را بردارند و اراده ایران متزلزل شود.

لاریجانی اضافه کرد: در این مقطع مهمترین کار که از مذاکرات اهمیتش بیشتر است گام های فنی است. غرب باید متوجه شود که ایران گام های فنی بلندتری را بر می دارد.

جزئیات واکنش ایران به قطعنامه شورای امنیت

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان جزئیات طرح مجلس شورای اسلامی در رابطه با مقابله با قطعنامه اخیر شورای امنیت پرداخت و بیان داشت: این طرح با همین استراتژی آماده شده که اگر طرف مقابل سخن درشت به ایران بگوید ایران گام های جدیدی بر می دارد.

وی افزود: ما در این طرح دولت را ملزم کرده ایم که غنی سازی در حد 20 درصد را حفظ کند. اگر غربیها بخواهند از ابزار شورای امنیت به صورت ناحق استفاده کنند بر اساس مصوبه مجلس گام هایی را طراحی کرده ایم که بر می داریم و این پاسخ مهمی است به آنها که ما هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت کار هسته ای را جلو می بریم.

لاریجانی تاکید کرد: در مورد آژانس نیز در طرح آمده که باید نسبت به برخی بازرسان و رفتار آنها از سوی دولت ممنوعیت هایی ایجاد شود.

آژانس لانه جاسوسان شده

وی ادامه داد: بنا نیست که آژانس بین المللی انرژی اتمی لانه جاسوسان باشد که موضوع هسته ای ایران را بگیرند و به ابزاری برای امیال سیاسی خود تبدیل کنند.

مقابله به مثل با بازرسی از کشتی ها

لاریجانی با اشاره به بحث بازرسی کشتی های ایرانی که در قطعنامه شورای امنیت ذکر شده، اظهار داشت: در این باره تصمیم مهمی برای مقابله به مثل گرفته شده و اگر بنا است برخی کشورها از ابزار خشن استفاده کنند و نسبت به کاروان های کشتی ایران که محصولات متعارف را حمل می کنند رفتار ایذایی داشته باشند باید بدانند که ایران مقابله به مثل خواهد کرد.

مجریان قطعنامه پشت صحنه قرارداد می بندند!

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای قطعنامه از سوی برخی کشورها اقدام خصمانه علیه ایران به شمار می رود، گفت: یک وقت در زمان بحث رسانه ای این موضوع مطرح می شود و یک زمان درمقام اجرا درطول این مدت حرفهای متنوعی زده شده اما خیلی ها که می گویند قطعنامه را اجرا می کنیم در پشت صحنه شرکتهایشان با ما قرارداد می بندند.

برخی کشورهای منطقه گام به گام خلیج فارس را به سمت نا امنی پیش می برند

لاریجانی در رابطه با شرایط منطقه خلیج فارس و حضور کشورهای غربی و آمریکا در این منطقه و به خصوص تحرکات برخی کشورهای منطقه پیرامون ایران تصریح کرد: آنها هر کاری که خواسته اند کرده اند، الآن پایگاهایشان در 3 کشور خلیج فارس فعال است و در یکی بحث زمینی در دیگری دریایی و در سومی هوایی را تدارک دیده اند اما درد آنان را علاج نکرده علاوه بر این مشکلاتی را برای این کشورها ایجاد کرده چون جنس هایی را که می برند و می آورند هیچ کس از آنها اطلاع ندارد و علاوه بر این با این کارها نتوانسته اند قلمرو نفوذ خود را قوی کنند.

وی یادآور شد: من نمی خواهم بگویم ناامن کردن منطقه به نفع این کشورهاست اما این گام هایی که آنها بر می دارند باعث ناامن شدن منطقه می شود. خلیج فارس باید منطقه ای آرام باشد که همه کشورهای منطقه از آن استفاده مطلوب کنند. اما آنها با این رفتارها و اقدامات گام به گام شرایط ناامنی را در خلیج فارس ایجاد می کنند که دودش به چشم خود کشورهای منطقه می رود البته به ایران خسارتی وارد نمی شود چون ایران تسلط دفاعی خوبی دارد.

جزایر ایرانی اسنادش کامل است

رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه آستانه تحمل ایران و بخصوص مجلس شورای اسلامی به عنوان حافظ منافع ملی در رابطه با ادعاهای ارضی چیست، گفت: موضوع جزایر ایرانی یک بحث تاریخی و یک بحث سیاسی دارد، در بحث تاریخی شواهد، قرائن و مستندات قوی و مستدل وجود دارد، حتی در مورد آن کتاب نوشته شده است.

کتاب یکی از امرای منطقه درباره جزایر ایرانی

وی یادآور شد: چندی پیش یکی از رهبران منطقه خلیج فارس کتابی راجع به نقشه های خلیج فارس به عنوان تز دکترایش نوشته بود که نسخه ای از آن را برای من فرستاد. تحقیقات خودش موضوع جزایر ایرانی و نام خلیج فارس را نشان می داد.

لاریجانی خاطر نشان کرد: یک بحث حقوقی و سیاسی هم وجود دارد و بر اساس آن سوابق تاریخی و سیاسی، اسناد و مدارک دقیقی وجود دارد و مجلس شورای اسلامی حتما با دقت بر این موضوع نظارت می کند و این چیزی نیست که با تفنن بشود از آن گذشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد برخی کشورها فکر می کنند موضوع جزایر ایرانی یک موضوع سرگرم کننده است که گهگاه راجع به آن اظهار نظر می کنند بلکه این یک موضوع جدی است نه سرگرم کننده.

تحریف نام خلیج فارس شیطنت است

لاریجانی در رابطه با تحریف نام خلیج فارس نیز تصریح کرد: این هم شیطنتی است که برخی کشورها می کنند در همین کتاب که گفتم یکی از امرای منطقه نوشته جالب است که در طول دو قرن بررسی کرده و نقشه های مختلفی شامل اسناد درآورده که کلمه خلیج فارس وپرشین گلف درهمه آنها وجود دارد واین کتاب جالبی است باید توجه کرد که ایران آن را ننوشته بلکه خودشان آن را نوشته اند.

وی خاطر نشان کرد: ما نیازمند نیستیم که بخواهیم کسی این موضوع را تایید کند چون از نظر تاریخی تایید شده است.

امریکا با انسداد سیاسی مواجه شده

لاریجانی درعین حال عنوان کرد این موضوعات ممکن است ناشی ازالقائات دیگران هم باشد چرا که من فکر می کنم آمریکاییها در منطقه دچار انسداد سیاسی شده اند و برخی پروژه هایشان مثل لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان با بن بست مواجه شده بنا براین چون نمی توانند از آنها فرار کنند نوعی حرکت های کوچک فراربه جلو که جنبه تاکتیکی دارد مورد استفاده قرار می دهند و این موضوعات بلاوجه را تعریف کردند و در کاسه مجادلات منطقه ای گذاشته اند تا یک عده ای دور آن طواف کنند و حرف بزنند تا ذهن ها از موضوع هسته ای منحرف شود و مردم منطقه سرگرم باشند.

پروژه های اقتصادی پیوست سیاسی داشته باشد

وی در بخش دیگری از گفتگو با مهر در رابطه با این انتقاد که روابط اقتصادی ایران با روابط سیاسی اش متوازن نیست، گفت: اصل اولیه نکته شما درست است باید توازن منطقی بین فعالیت اقتصادی وسیاسی وجود داشته باشد و در خیلی از پروژه ها مثل گازرسانی باید بحث سیاسی به عنوان یک پیوست برای آنها درنظر گرفته شود و در این باره لازمه یک نگاه عمیق تر احساس می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درمجلس هم اکنون این بحث مطرح است که فعالیتهای اقتصادی ما چه سمت و سویی باید داشته باشد که موید اهداف سیاسی ما باشد و این موضوع باید سامان داده شود.

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گفتگو از اسماعیل سلطنت پور