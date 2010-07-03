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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

استاندار ایلام بر ارائه روشهای نوین در مدیریت بخش آب و خاک تاکید کرد

استاندار ایلام بر ارائه روشهای نوین در مدیریت بخش آب و خاک تاکید کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام بر ارائه روش های نوین در مدیریت بخش آب و خاک در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در کارگروه آب و خاک استان ایلام در محل استانداری، فرهنگسازی در جامعه بهره برداران در زمینه بهینه سازی مصرف آب را بسیار ضروری دانست و افزود: باید با ارائه راهکارهای مناسب در نشستهای کارشناسی باید در حفظ ذخائر و منابع آب استان تلاش کرد.

در این جلسه مقرر شد امور آب استان برای ابلاغ تخصیص آب طرحهای در دست اجرا از محله ایستگاههای پمپاژ بان ویزه  و داجیوند اقدام کند.

برداشت آب از حوزه های مشترک آبی با استان خوزستان در منطقه دشت عباس و تامین آب اراضی محدوده چاه های رضا آباد مهران از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

کد مطلب 1110821

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