استاندار ایلام بر ارائه روشهای نوین در مدیریت بخش آب و خاک تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در کارگروه آب و خاک استان ایلام در محل استانداری، فرهنگسازی در جامعه بهره برداران در زمینه بهینه سازی مصرف آب را بسیار ضروری دانست و افزود: باید با ارائه راهکارهای مناسب در نشستهای کارشناسی باید در حفظ ذخائر و منابع آب استان تلاش کرد .

در این جلسه مقرر شد امور آب استان برای ابلاغ تخصیص آب طرحهای در دست اجرا از محله ایستگاههای پمپاژ بان ویزه و داجیوند اقدام کند .