به گزارش خبرنگار مهر، قوانین جدید رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور به تیم ها این اجازه را می دهد که تیم ها چهار کاراته کا خارجی را ترکیب خود قرار دهند. بر اساس همین قانون تیم تازه وارد صدرای زیرآب چهار کاراته کا از کشورهای گرجستان، سنگال، فرانسه و ایتالیا را به خدمت گرفته است.

"لوکو والدسی" بهترین کاتاروی جهان از ایتالیا یکی از این کاراته کاهاست که از سال 2004 تا 2008 سه مدال طلای جهان را در کارنامه خود ثبت کرده است. "آرکینا گوگیتا" از گرجستان ، "ابلای دیوپ" از سنگال و "طارق عبدالسلام" از فرانسه که همگی در رقابتهای جهانی بزرگسالان و جوانان جهان صاحب مدال شده اند در بخش کومیته سه کاراته کا دیگر این تیم در لیگ 89 خواهند بود.

جاوید حق گو سرمربی صدرا در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با هدف کمک به سطح فنی کاراته ایران و همچنین کسب یک جایگاه مناسب در لیگ با این نفرات به توافق رسیدیم و بزودی برای همراهی تیم ما وارد ایران خواهند شد.

وی ادامه داد: همانطور که گفتم اولین هدف ما کمک به کاراته ایران است، به همین دلیل است که می خواهیم این نفرات هم در ایران تمرین کنند و هم در رقابتهای لیگ شرکت کنند چرا که حضور چنین کاراته کاهای برای بالابردن سطح فنی لیگ و کاراته مفید خواهد بود.

از سوی دیگر فولاد مبارکه سپاهان که برای دفاع از عنوان قهرمانی خود تلاش خواهد کرد در صدد جذب دو کاراته کا از روسیه بود که حضور نیافتن دائمی این نفرات در ایران با قهرمان سوپر لیگ به توافق نرسیدند و این تیم با همان بازیکنان داخلی لیگ 89 را آغاز خواهد کرد.

فصل جدید رقابتهای سوپرلیگ کاراته باشگاه های ایران سه شنبه 15 تیرماه در تهران آغاز خواهد شد.