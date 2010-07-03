روزنامه نگاران برای کمال ورزش مبارزه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ایپس، "جیانی مرلو" در پیامی به مناسبت روز جهانی نویسندگان و عکاسان ورزشی اظهار داشت: در حالی که روز جهانی ورزشی نویسان را جشن می گیریم می خواهم بر این نکته تاکید کنم که ورزش چه اهمیتی در تمام سطوح جامعه امروز ما دارد. این مایه خوشحالی است که همکاران آفریقایی خود را ببینیم که در نخستین دوره این رقابت ها در خاک آفریقا، خوشحالند، لذت می برند و این رویداد را به گرمی پذیرفته اند. این دوره از رقابت ها ، میزان اشتیاق و حرفه ای گری همکاران ما را بر دیگران روشن کرد.

در ادامه این پیام آمده است: این دوره از رقابت های جام جهانی به آفریقایی ها این فرصت را داده تا به همگان نشان بدهند چه ملت متمایز و پویایی شده اند؛ ملتی که اکنون چشم به میزبانی سطوح بالاتر ورزش در آینده ای نه چندان دور دارد. با توسعه فناوری های جدید، حرفه ما روز به روز رشد می کند. کنگره اخیر ایپس در آنتالیای ترکیه متمرکز شد بر روی آنچه به اصطلاح "رسانه نو" خوانده می شود. ما باید با تغییرات همگام شویم تا به روز بمانیم و نباید هراسی به دل راه بدهیم.

"جیانی مرلو" در پایان پیام خود گفته است: برماست تا از استقلال حرفه خود در تمام سطوح دفاع کنیم. نقش ما در سال های آینده مهم خواهد بود. باید وارد کارزار شویم و در راستای کمال و بی عیبی ورزش تلاش کنیم. نمی توانیم اجازه دهیم فساد و تباهی جایگزین درستی شود و باید انحراف را از آنچه در قلب زندگی ما وجود دارد، پاک سازیم.