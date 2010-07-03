به گزارش خبرنگار مهر، این گوشیهای هوشمند با قیمت کمتر از 250 هزار تومان در شهریور ماه جاری وارد بازار کشور خواهد شد.

استقبال مشتریان به خصوص جوانان ایرانی از گوشیهای هوشمند و دارای صفحه نمایش لمسی باعث شده تا اکثر کمپانی ها فروش این مدل گوشیها را در دستور کار قرار دارند.

قیمت گوشی با توجه به قابلیتهای آن باید برای خریداران از نظر اقتصادی مناسب باشد و عرضه گوشیهای هوشمند با قیمت مناسب زیر 250 هزار تومان می تواند مورد توجه واقع شود.

یکی از گوشیهای هوشمندی که ارائه خواهد شد دارای سیستم عامل آندرویید و مجهز به دوربین با کیفیت بالا است.