  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

گوشیهای هوشمند 250 هزار تومانی به بازار ایران می‌آ‌یند

گوشیهای هوشمند 250 هزار تومانی به بازار ایران می‌آ‌یند

یکی از شرکتهای وارد کننده گوشیهای موبایل در حالی از عرضه گسترده گوشی های هوشمند در بازار ایران با قیمت کمتر از 250 هزار تومان خبر داده که تاکنون قیمت گوشیهای هوشمند در بازار بیش از 400 هزار تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این گوشیهای هوشمند با قیمت کمتر از 250 هزار تومان در شهریور ماه جاری وارد بازار کشور خواهد شد.

استقبال مشتریان به خصوص جوانان ایرانی از گوشیهای هوشمند و دارای صفحه نمایش لمسی باعث شده تا اکثر کمپانی ها فروش این مدل گوشیها را در دستور کار قرار دارند.
 
قیمت گوشی با توجه به قابلیتهای آن باید برای خریداران از نظر اقتصادی مناسب باشد و عرضه گوشیهای هوشمند با قیمت مناسب زیر 250 هزار تومان می تواند مورد توجه واقع شود.
 
یکی از گوشیهای هوشمندی که ارائه خواهد شد دارای سیستم عامل آندرویید و مجهز به دوربین با کیفیت بالا است.
کد مطلب 1110862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها