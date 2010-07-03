تمهیدات وزارت جهادکشاورزی برای ماه مبارک رمضان

محمد حسین انصاری فرد در گفتگو با مهر افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی در تنظیم بازار ماه رمضان با یکدیگر هماهنگ هستند و در صورت نیاز وزارت بازرگانی واردات انجام می دهد.

وی در خصوص تامین گوشت مرغ اظهار داشت: در ماه های خرداد و تیرماه بیش از 80 میلیون جوجه ریزی انجام شده است که نسبت به سال گذشته این میزان افزایش نشان می دهد.

انصاری فرد خاطر نشان کرد: در تامین تخم مرغ و گوشت قرمز نیز به اندازه نیاز تولید شده است، بنابراین مشکلی در تامین این اقلام وجود ندارد اما همیشه وزارت بازرگانی برای احتیاط و تنظیم بازار مقدار کمی واردات دارد.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان تولید گوشت مرغ ماهانه حدود 130 هزار تن است، افزود: پیش بینی می شود در آستانه ماه رمضان این رقم به 140 هزار تن برسد.

وی وضعیت قیمت میوه ها را نیز خوب ارزیابی کرد و گفت: میوه های تابستانی که در حال حاضر در بازار وجود دارند با قیمت مناسب و به حد نیاز به دست مصرف کننده می رسد.

انصاری فرد در خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز در چند هفته اخیر و تاثیر آن در ماه رمضان اظهار داشت: افزایش قیمت به دلیل بیماری تب برفکی و ممنوعیت نقل و انتقال دام بوده است و از آنجایی که استان تهران بیشتر مصرف کننده گوشت قرمز است تا تولید کننده، این موضوع تاثیر زیادی در گرانی گوشت استان تهران داشت.

وی همچنین با بیان اینکه دامداری ها دام ها را در بهار به کشتارگاه عرضه نکردند، گفت: بهار امسال بسیار پرباران بود و دامداری ها برای جبران خشکسالی در سال های گذشته دام ها را به کشتارگاه عرضه نکردند و بیشتر به دنبال افزایش تعداد دام های خود بودند که این دام ها در تیر و مرداد به کشتارگاهها عرضه می شوند و تعادل به وجود می آید.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی افزود: میزان تولید گوشت قرمز ماهیانه 78 هزار تن است.

انصاری فرد با اشاره به زمان برداشت برنج در هفته آینده خاطر نشان کرد: موجودی برنج انبارها تکمیل است و در ماه رمضان مشکلی برای تامین برنج مصرفی خانوار وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود تامین بازار تولید داخل چرا وزارت بازرگانی در این اقلام واردات دارد؟ گفت: در سال جاری وزارت جهاد کشاورزی با وزارت بازرگانی نظام جامع تعرفه ای را تدوین کردند که بر اساس آن، در زمان برداشت هنگامیکه تولید وجود دارد وزارت بازرگانی واردات نداشته باشد.

انصاری فرد افزود: اما زمانیکه خارج از فصل تولید هر کدام از این اقلام وارد کشور شود وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند جلوی آن را بگیرد زیرا در این صورت به شکل قاچاق وارد می شود که به دلیل ورود انواع بیماری ها به نفع تولید داخل نیست.