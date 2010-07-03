اخبار کوتاه ورزشی از آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، پس از حضور در بارسلون اسپانیا، کوبل داوری هندبال تبریز عازم امارات شدند.

علیرضا موسویان و حمید تقوی داروان جهانی هندبال تبریزی جهت قضاوت در چهارمین دوره مسابقات هندبال نوجوانان آسیا که از روز شنبه، 12 تا 24 تیرماه با حضور 11 تیم در دو گروه برگزار خواهد شد عازم ابوظبی امارات شدند.

این پیکارها جنبه انتخابی رقابت‌های جهانی آرژانتین را هم دارد.

علیرضا موسویان و حمید تقوی داروان جهانی هندبال تبریزی هفته گذشته در رقابتهای بین المللی اسپانیا در شهر بارسلونا حضور داشتند و هشت دیدار از جمله افتتاحیه و نیمه نهایی را قضاوت کردند.

در گروه اول هم تیم ایران با تیم‌های کره‌جنوبی، لبنان، قطر، ژاپن و عراق هم‌گروه است.

تیم ملی نوجوانان ایران در دوره قبل این پیکارها در اردن به مقام سومی دست پیدا کرده بود.

پینگ پنگ بازان ناشنوای آذربایجان شرقی در رقابتهای کشوری

بیستمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور ناشنوایان در رده سنی جوانان، به میزبانی اردبیل برگزار می شود و تیم تنیس روی میز ناشنوایان آذربایجانشرقی با تمام قوا به مصاف رقبای خود می رود.

در این رقابت ها ورزشکارانی از تهران، کرج، آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران، چهارمحال و بختیاری، گیلان، گلستان و خراسان رضوی به رقابت با یکدیگر می پردازند.

رقابت های تنیس روی میز در سه بخش انفرادی، تیمی و دوبل برگزار می شود. دوره قبل مسابقات قهرمانی کشور، اردبیل میزبان این دوره، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داده بود.

سهرابی و پتروشیمی تبریز برترین های دوچرخه سواری ماه آسیا شدند

مهدی سهرابی و پتروشیمی تبریز همچنان در صدر برترین های دوچرخه سواری ماه ژوئن میلادی قاره آسیا قرار گرفتند.

اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری UCI در پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود لیست برترین های ماه می میلادی را اعلام کرد و مهدی سهرابی دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز همانند ماه های گذشته میلادی در صدر مجموع انفرادی قرار گرفت.

در این رده بندی، سهرابی در سکوی نخست جای گرفت و دیوید مک کین ایرلندی از تیم GNT و قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز دو پله صعود نسبت به ماه قبل به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در مجموع تیمی این ماه نیز تیم پتروشیمی تبریز صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد و تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و جیانت آسیا از چین تایپه در رده های دوم و سوم قرار دارند.

در رده بندی تیم های ملی این ماه این قاره کهن نیز ایران ، ژاپن و قزاقستان به ترتیب اول تا سوم هستند.

در رده بندی های اعلام شده از سوی اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری، 17 تیم در بخش ملی، 53 تیم در بخش باشگاهی و 240 نفر نیز در بخش انفرادی قاره آسیا حضور دارند.

تیم خراسان رضوی قهرمان نخستین مسابقات دوی مارتن امدادی کشور شد

تیم خراسان رضوی به مقام قهرمانی نخستین مسابقات دوی مارتن امدادی کشور دست یافت.

تیم های استان اردبیل و آذربایجان شرقی به ترتیب مقام های دوم و سوم این مسابقات را از آن خود کردند.

در این رقابت ها مقصود جواهری ، مرتضی میان تویی ، حسین دهباشی و هادی ماهی اسماعیل آبادی اعضای تیم خراسان رضوی در این مسابقات بودند.

همچنین فرشاد رنجبر ، بهرام روحی ، حسین صداقت و حیدر ساجدی اعضای تیم اردبیل و نادر حسن زاده ، علیرضا عبادی ، مهدی علیزاده و صابر چرخی اعضای تیم آذربایجان شرقی را در این دوره از مسابقات تشکیل داده بودند.

نخستین مسابقات دوی ماراتن امدادی کشور با حضور پنج تیم از چهار استان آذربایجان شرقی ، غربی ، اردبیل ، مشهد و یک تیم از مراغه به عنوان میزبان این رقابت ها ، صبح روز جمعه از محل میدان شهید زنده دل عجبشیر برگزار شد.

این مسابقات به منظور تجلیل از حسن شیرقوی ، قهرمان سه سال متوالی دوی مارتن کشوری از مراغه برگزار شد.

عملیات بازسازی سالن شهید صمد اقدمی تبریز آغاز شد

حبیب ستوده نژاد سرپرست اداره تربیت بدنی شهرستان تبریز با تاکید بر مطلب فوق گفت : عملیات بازسازی سالن شهید صمد اقدمی تبریز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و نهصد میلیون ریال آغاز شد.

وی در این خصوص گفت : سالن شهید صمد اقدمی میزبان رقابتهای مهم کشوری و بین المللی در سالهای گذشته بوده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد تا ورزشکاران در محیطی آرام به ورزش بپردازند.

حبیب ستوده نژاد گفت : در سالن شهید صمد اقدمی تبریز عملیات نصب صندلی ، تعویض پارکت و نصب پارکت جدید با استاندارهای جهانی ، رنگ آمیزی سالن ، تعمیر سرویس های بهداشتی ، تعمیر خوابگاه های ورزشی و سیستم برقی انجام خواهد شد.

رقابت استاد بین المللی با 100 شطرنج باز روستایی

استاد بین المللی اصغر گلی زاده شطرنجباز آذربایجانشرقی در رقابتی هفت ساعته و مهیج با 100 شطرنج باز روستایی رقابت کرد و در نهایت با 96 برد و چهار باخت به کار خود پایان داد.

در این رقابت که به میزبانی سالن کجاباد تبریز توسط هیات ورزشهای روستایی و عشایری تبریز برگزار شد اصغر گلی زاده از عزیز شریفی از شادباد ، کریم مظلوم پور از باغ معروف ، علی امیدیان از مایان سفلی و کریم سارخانی از کجاباد شکست خورد.

استاد بین المللی اصغر گلی زاده شطرنجباز آذربایجانشرقی دو هفته پیش رقابت مهیج و ماراتن گونه ای با 200 شطرنجباز در سالن 6000 نفری پورشریفی تبریز داشت.

در این رقابت مهیج و فشرده استاد بین المللی اصغر گلی زاده با 200 شطرنجباز که در دو رده بانوان و آقایان و در تمامی رده های سنی ازپنج ساله تا 70 ساله از ساعت 10 قبل از ظهر آغاز شد در پایان این رقابت که ساعت 20 و 30 دقیقه پایان یافت اصغر گلی زاده با چهار باخت از سینا صاعمی ، سپاسی ، سعید ثروین و ناصر فتحی ، 13 مساوی و شکست دادن 183 به کار خود پایان داد.

برای اولین بار برای آذربایجان شرقی است که رقابتهای شطرنج آزاد چشم باز به صورت رقابت با نفرات زیاد در تبریز برگزار شد و رکورد این گونه رقابتها در ایران از آن مرتضی مهجوب است که با 500 شطرنجباز رقابت کرده بود.