جنگل نشینان از ناچاری به جنگل دستبرد می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نوبخت مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران (ساری) به مرز مشترک چهار هزار کیلومتری منابع طبیعی با مستثنیات مردم و حاشیه روستاها اشاره کرد و افزود: به دلیل نبود سوخت و مشکلات ویژه روستاییان در این حوزه ها حجم قابل توجهی چوب از دست می رود.



وی جنگلهای شمال کشور را یکی از خلقتهای زیبای خداوندی برشمرد و اضافه کرد: جنگلهای هیرکانی مادر جنگلهای اروپا به شمار می آیند و مربوط به دوران سوم زمین شناسی هستند.



مدیر کل منابع طبیعی مازندران کارشناسان حوزه جنگل سازمان جنگلها را از کارشناسان با تجربه و خبره دنیا قلمداد کرد و اظهارداشت: امروزه کارشناسان منابع طبیعی دارای سبک هستند که می شود روی علم شان حرف زد و حسابی جداگانه روی آن باز کرد.



نوبخت با اشاره به حضور پرفسور" تامی اسمیت" جنگل شناس بلژیکی در جنگلهای لفور مازندران گفت: وقتی وی متدهای کار جنگل داری کارشناسان ما را دید لب به تحسین گشود و گفت که باورش نمی شود این حجم کار توسط کارشناسان کشور انجام شده باشد.



وی در بخش دیگر صحبتهای خود به درختان بی نظیرانجیری، سرخدار و ذخیره گاه سه هزار ساله ارس استان مازندران اشاره کرد وگفت: مازندران بسان قاره کوچکی است که اقلیمهای متفاوت و متنوعی را در خود جای داده است که نمونه زیبای آن را در هیچ کجای دنیا نمی بینیم.