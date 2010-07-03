آخرین وضعیت پروژه های مرمت بناهای تاریخی در آذربایجان شرقی

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت های این سازمان در حوزه مرمت آثار تاریخی بسیار چشمگیر بوده است افزود: در سال‌جاری بازسازی 130 اثر بناهای تاریخی آغاز شده و در سال‌های اخیر نیز توجه خاصی به این مسئله شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: مرمت این بناهای تاریخی استان در سال 89 پایان می‌پذیرد.

به گفته وی در همین راستا بازسازی برخی بخش های بازار تاریخی تبریز به عنوان یک اقدام مهم مورد توجه خاص قرار گرفته و در حال حاضر 80 درصد بازار مرمت شده است که این امر تا پایان تیرماه به 90 درصد خواهد رسید.

محمدی با بیان اینکه 60 بنای مذهبی در آذربایجان شرقی بازسازی شده است، گفت: ‌این بناها شامل مساجد، امامزاده‌ها و کلیساها بوده‌اند که برخی از این اماکن تا 80 درصد تخریب شده بودند و بازسازی اساسی در مورد برخی ار آنها صورت گرفت .

استان آذربایجان شرقی بیش از هزار و 800 اثر ثبتی در فهرست آثار ملی کشور دارد.