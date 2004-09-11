به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري"مهر"، مديركل ايمني و حفاظت دريايي سازمان و بنادر و كشتيراني در اولين همايش بينالمللي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات كنوانسيون بينالمللي مديريت و كنترل آب توازن كشتيها با اشاره به اين كه با انجام سالانه 300هزار تردد در تنگه هرمز، نيم ميليارد تن آب توازن كشتيها وارد آبهاي خليج فارس ميشود، گفت: تهديد جدي اكو سيستم هاي دريايي توسط انتقال گونه هاي مهاجم دريايي از طريق آب توازن كشتي، موجب جلب توجه مجامع علمي جهان به اين پديده مخرب اكو سيستم هاي دريايي شده است.
حسن تيمور تاش، هدف اصلي از برگزاري همايش فوق را ارائه آخرين دستاوردهاي علمي درباره روش هاي خودپردازش آب توازن كشتي، نمونه برداري از آب توازن كشتي، اجراي دقيق قوانين و مقررات و الزامات قانوني درباره نحو اجراي كنوانسيون ذكر كرد.
وي افزود: ورود آلاينده از خشكي، بهره برداري بيرويه از منابع زنده دريايي، تخريب زيستگاههاي دريايي و ساحلي و انتقال گونههاي مهاجم دريايي توسط آب توازن كشتيها را از عوامل ايجاد آلودگي درياها است.
مديركل ايمني و حفاظت دريايي سازمان و بنادر و كشتيراني با بيان اين مطلب كه سالانه 12 ميليارد تن آب توازن در سراسر دنيا توسط 29 هزار فروند كشتي تخليه مي شود، تصريح كرد: اين امر باعث جابجايي 4500 گونه دريايي خواهد شد.
وي با بيان اين كه هر 9 هفته يكبار يك گونه مهاجم و غيربومي در آبهاي دنيا جابجا ميشود، گفت: برهمين اساس براي اولين بار در دنيا افسران كنترل و بازرسي سازمان بنادر، آموزشهاي لازم براي اجراي كنترل، نظارت، توقيف و جريمه كشتيها در صورت تخليه آب توازن خود در آبها را ميبيند.
تيمورتاش در ادامه افزود: با توجه به اين كه هنوزكنوانسيون بينالمللي مديريت و كنترل آب توازن كشتيها به تصويب كشورها نرسيده ، اجباري براي اجراي آن در ساير كشورها وجود ندارد.
به گفته وي، استفاده از سيستم گرمايي، به كارگيري ازن، پرتوي ماوراي بنفش، جريانهاي الكتريكي يا شيميايي و عوض كردن آب توازن در اقيانوسها از راهكارهاي جلوگيري از انتقال گونههاي دريايي توسط آب توازن كشتيها است.
در ادامه اين همايش ، استيولي مكرز، رييس پروژه آب توازن كشتيها در لندن و نماينده IMO با اشاره به اين كه تاكنون 200 ميليون دلار براي اجراي كنوانسيون بين المللي مديريت وكنترل آب توازن كشتي ها اختصاص يافته است، گفت: سهم مشاركتي ايران علاوه بر در اختيار گذاشتن امكانات، تجهيزات و نيروي انساني، 200 هزار دلار بوده است.
وي با اشاره به اين كه اعتبار فوق بيشتر به كشورهاي درحال توسعه اختصاص مي يابد،افزود: درحال حاضر 10 ميليون دلاراز 200 ميليون دلار اختصاص يافته هزينه شده است.
وي درپايان با اشاره به عملياتي شدن سيستم ارزيابي خطر گفت: براساس اين سيستم، ابتدا به كشورهاي درحال توسعه اي كه خطري بيشتري آنها را تهديد مي شود، كمك ها اختصاص مي يابد.
مديركل ايمني و حفاظت دريايي سازمان و بنادر و كشتيراني:
سالانه 12 ميليارد تن آب توازن در سراسر دنيا توسط 29 هزار فروند كشتي تخليه مي شود
استفاده از سيستم گرمايي، به كارگيري ازن، پرتوي ماوراي بنفش، جريانهاي الكتريكي يا شيميايي و عوض كردن آب توازن در اقيانوسها از راهكارهاي جلوگيري از انتقال گونههاي دريايي توسط آب توازن كشتيها محسوب مي شود.
به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري"مهر"، مديركل ايمني و حفاظت دريايي سازمان و بنادر و كشتيراني در اولين همايش بينالمللي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات كنوانسيون بينالمللي مديريت و كنترل آب توازن كشتيها با اشاره به اين كه با انجام سالانه 300هزار تردد در تنگه هرمز، نيم ميليارد تن آب توازن كشتيها وارد آبهاي خليج فارس ميشود، گفت: تهديد جدي اكو سيستم هاي دريايي توسط انتقال گونه هاي مهاجم دريايي از طريق آب توازن كشتي، موجب جلب توجه مجامع علمي جهان به اين پديده مخرب اكو سيستم هاي دريايي شده است.
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