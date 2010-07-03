مجوز تاسیس 53 واحد صنعتی در آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اکبر طاهری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این واحدها با حجم سرمایه گذاری 677 هزار و 906 میلیون ریال با اشتغالزایی 888 نفر به صورت مستقیم ایجاد می شوند.

وی با اشاره به صدور 19 فقره پروانه اکتشاف معدنی در آذربایجان غربی طی این مدت، بیان داشت: میزان سرمایه گذاری در این معادن شش هزار و 600 میلیون ریال برآورد شده است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی ادامه داد: طی یک ماه گذشته دو فقره گواهینامه کشف مواد معدنی با هزینه عملیاتی 310 میلیون ریال و با ذخیره قطعی چهار هزار و 730 هزار تن صادر شده است.

طاهری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون 3 32 هزار طرح صنعتی در آذربایجان غربی در حال اجرا است، اظهار داشت: جهت اجرای این طرحها اعتباری بالغ بر 86 هزار میلیارد ریال اختصاص یافته که با بهره برداری از آنها طی سالهای آینده برای 81 هزار نفر فرصت اشتغال جدید فراهم می شود.

اطلس معادن آذربایجان غربی منتشر شد

وی با اشاره به انتشار اطلس معادن آذربایجان غربی، گفت: شناسایی مزیتها و پتانسیلهای معدنی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زمینه اکتشاف مواد معدنی، توسعه واحدهای فرآوری معدنی و بهره مندی مراکز تحقیقاتی به دو زبان فارسی و انگلیسی از جمله اهداف تهیه و چاپ این اطلس است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مشخصات 150 گونه مواد معدنی شامل موقعیت جغرافیائی و ذخائر معادن، بهره برداران و مختصات فیزیکی و شیمیایی در 305 معدن فعال استان را از جمله بخش های این اطلس عنوان کرد

به گفته طاهری عمده معادن استان شامل طلا، پلی متال، تیتانیم، باریت، میکا و انواع سنگهای تزئینی است که سالانه پنج میلیون و 200 هزار تن محصول از این معادن استخراج می شود.

وی تولید نیمی از طلای کشور، تولید بیش از 80 نوع سنگ های تزئینی، تولید بیشترین میکا، باریت کشور در آذربایجان غربی را از جمله توانمندیهای استان در بخش معدن دانست.

ذخایر معدنی آذربایجان غربی 1.2 میلیارد تن است

این مسئول همچنین با اشاره به ذخیره معدنی یک میلیارد و 200 میلیون تنی آذربایجان غربی، خاطر نشان کرد: از 68 نوع معدن شناسایی شده در کشور 49 نوع در آذربایجان غربی وجود دارد.

وی گفت: آذربایجان غربی در زمینه صدور پروانه اکتشاف رتبه 9 و در زمینه سرمایه‌گذاری در معدن رتبه 11 و در زمینه تولید محصولات معدنی نیز رتبه 14 کشوری را دارد.