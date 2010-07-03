موارد شدید ابتلا به تب کریمه کنگو کشنده است/ 114 مورد ابتلا و مرگ در سال گذشته

دکتر محمدرضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر از تب مالت، حیوان گزیدگی و هاری، سالک، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و سیاه زخم به عنوان شایع ترین و مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان نام برد و افزود: عوامل ایجاد کننده این بیماریها ممکن است ویروس، باکتری و انگلها باشد.

وی با بیان اینکه بالغ بر 60 درصد بیماریهای عفونی از حیوانات به انسان منتقل می شود، گفت: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که از طریق گزش مستقیم کنه آلوده یا تماس با خون و گوشت دام مبتلا به انسان سرایت می کند و مخاطرات جدی برای مبتلایان به دنبال دارد.

شیرزادی ادامه داد: ذبح غیربهداشتی دامها باعث انتقال بیماری به قصاب شده و از این طریق به دیگران منتقل می شود. البته گزش کنه نیز با خونخواری باعث انتقال بیماری می شود.

رئیس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو تا یک هفته در بدن دام آلوده باقی می ماند و علائمی نیز ندارد، افزود: خطر انتقال بیمارستانی این بیماری نیز وجود دارد.

شیرزادی از بروز تب و لرز، سردرد و سابقه تماس با حیوان به عنوان علائم تشخیص بیماری تب کریمه کنگو خبر داد و گفت: موارد شدید این بیماری می تواند کشنده باشد.

به گفته وی، سالانه در حدود 100 مورد ابتلا به تب کریمه کنگو در کشور گزارش می شود که این آمار در سال گذشته 114 مورد ابتلا و 14 مورد فوت بوده است که در مقایسه با آمار سال 87 که 120 مورد ابتلا و 19 مورد مرگ و میر بوده کاهش داشته است.