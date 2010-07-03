برگزاری دوره آموزشی حفاظت در آثار نقاشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در این دوره آموزشی که طی 12 جلسه دو ساعته برگزار می‌شود، محورهایی چون آشنایی با فن شناسی آثار نقاشی، استانداردهای نگهداری و شرایط محیطی، بررسی سبک های مرمتی و حفاظتی، آشنایی با مستندنگاری آثار و ... توسط جاوید رمضانی ارائه می‌شود.

جاوید رمضانی متولد 1343 عکاس، طراح گرافیک و مرمتگر، فارغ التحصیل رشته مرمت آثار تاریخی است و در کارنامه هنری خود برپایی نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعدد، داوری را به ثبت رسانده است.

هنرمندان علاقمند می‌توانند برای ثبت‌نام در این دوره آموزشی از روز یکشنبه 13 تا روز پنجشنبه 17 تیرماه از ساعت 10 تا 18 با شماره تلفن 22024847 تماس حاصل کنند.





