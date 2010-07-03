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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

برای نخستین بار /

ایران با سه داور در رقابت های جهانی والیبال نشسته شرکت می کند

ایران با سه داور در رقابت های جهانی والیبال نشسته شرکت می کند

ایران برای نخستین بار در تاریخ با سه داور در رقابت های جهانی والیبال نشسته حضور پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جهانی والیبال نشسته از 19 تا 27 تیر با حضور 36 تیم در بخش مردان و 26 تیم در بخش زنان در اوکلاهامای آمریکا برگزار می شود. ایران با سه داور به نام های مهدی آشوری، خضرالله ترابی و مسعود یزدان پناه در این رقابت ها حضور خواهد یافت.

ابراهیم فیروزی که به عنوان ناظر داوری در این رقابت های شرکت می کند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این برای نخستین بار است که ایران با سه داور و یک ناظر داوری در این رقابت ها حضور پیدا می کند.

وی افزود: در رقابت های جهانی آمریکا تمام تیم های قوی، متوسط و ضعیف حضور پیدا می کنند که این فرصت خوبی برای داوران کشورمان است تا خودی نشان دهند و حضور خود را در رقابت های پارالمپیک 2012 لندن تضمین کنند.  

تیم داوری ایران روز چهارشنبه هفته جاری راهی رقابت های جهانی می شود.

کد مطلب 1110925

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