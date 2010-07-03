افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق در هوای تهران / هوای پایتخت سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت هر دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق در هوای پایتخت، به غیر از ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

همچنین توصیه شده در مناطق آلوده تمامی بیماران قلبی - تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.