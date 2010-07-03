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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق در هوای تهران / هوای پایتخت سالم است

افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق در هوای تهران / هوای پایتخت سالم است

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، امروز (شنبه) از میزان غلظت آلاینده منوکسید کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و بر میزان غلظت آلاینده ذرات معلق افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت هر دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق در هوای پایتخت، به غیر از ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

همچنین توصیه شده در مناطق آلوده تمامی بیماران قلبی - تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.

کد مطلب 1110933

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