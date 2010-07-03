پاپ درپی بحران کلیساها به اعمال تغییر در واتیکان روی آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برونو بارتولونی کارشناس واتیکان در رابطه با تغییر رؤسای دو اداره مهم در واتیکان گفت: پاپ سبک ثبات و شفاف خود را به این ادارات وارد می کند، چرا که وی اکنون دریافته بحران سوء استفاده های جنسی فعالیتهای کلیسا را تهدید می کند.

در طول هفته گذشته پاپ شورای جدید پاپی مبارزه با سکولاریسم را در کشورهایی که دارای بیشترین جمعیت کاتولیک هستند تشکیل داد و رئیس دو دفتر دیگر را پس از گذشتن سن رؤسای آن از مرز 75 سالگی نیز تغییر داد.

وی از زمان انتخاب خود در سال 2005 تا کنون رؤسای 17 دفتر را از 21 دفتر فعال در واتیکان تغییر داده است.

جیانکارلو زیزولا از ناظران واتیکان اظهار داشت: این متفکر کمرو از برج عاج خود پایین آمده و تصمیم دارد عزم خود را در مدیریت به نمایش بگذارد.

واتیکان همچنین در ماه می اعلام کرد درنظر دارد گروه " لژیون مسیح" که از گروه های فوق محافظه کار و قدرتمند کاتولیک هستند را به طور کامل ترمیم کند. بنیانگذار این گروه نیز به پرونده رسوایی های سوء استفاده های کشیشهان مرتبط بود.

بندیکت همچنین در ماههای اخیر با استعفای چندین اسقفی که در این پرونده ها و سرپوش گذاشتن روی آنها درگیر بودند موافقت کرده است.

طی چندین ماه گذشته، کلیسای کاتولیک با بحران عمیقی در رابطه با اتهام سوء استفاده جنسی کشیشها در کشورهای مختلفی چون ایرلند، آلمان، اتریش ، ایتالیا و ایالات متحده مواجه شد.

واتیکان نیز به سرپوش گذاری روی بسیاری از این پرونده‌ها متهم شده و بسیاری از منقدان مقر پاپ را به عدم انجام اقدامات مقتضی برای برکناری این کشیشها و یا تحویل آنها به پلیس متهم کرده‌اند.

چندی پیش یکی از مقامات ارشد واتیکان نیز احتمال سرپوش‌گذاری روی این پرونده‌ها را حتی در ایتالیا تأیید کرد.