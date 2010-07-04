مدرسه ورزش در تهران راه اندازی شد

محمد بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدرسه ورزش در شهر تهران انتخاب شده و برای تائید به قائم مقام تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ کرده ایم.

پیش از این معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی مدرسه ورزش در تمام استانهای کشور از آغاز سال تحصیلی آینده خبر داده بود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی با اشاره به تعداد بالای دانش آموز در تهران گفت: پیشنهاد ما این است که 20 مدرسه ورزش در شهر تهران راه اندازی شود که البته باید وزارت آموزش و پرورش آن را تایید کند اما برای امسال قطعا یک مدرسه ورزش که شورای عالی آموزش و پرورش بر آن تاکید دارد در شهر تهران خواهیم داشت.

یازدهم شهریورماه سال گذشته، شورایعالی آموزش و پرورش مصوبه ای را با عنوان ایجاد نخستین مدارس تخصصی ورزش داشت. بر اساس این مصوبه وظیفه این مدارس پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان منتخب مدارس کل کشور است البته طبق آن مصوبه باید مدارس ورزش از دوره ابتدایی ایجاد شوند.