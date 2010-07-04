هدف نظام آموزشی نباید رشد اقتصادی صرف باشد

مارتا نوسبام در مطلبی که در نشریه "نیو رپابلیک" از او منتشر شده به بررسی مدلهای آموزشی در کشورهای آسیایی از جمله سنگاپور و چین پرداخته است. آنچه در ادامه می‌آید بخشهایی از این یادداشت است.

رهبران امریکایی اغلب تحت تأثیر موفقیتهای کشورهای آسیایی از جمله سنگاپور و چین قرار می‌گیرند و زمانی که درباره سیستم آموزشی این کشورها صحبت می‌کنند نوعی حسرت در گفتار آنها نمایان است.

نوسبام برای تصریح سخنان خود به مطلبی در روزنامه نیویورک تایمز اشاره می‌کند و بر این اساس نقل می‌کند: "در المپیکی که در چین برگزار شد این تنومندی و قدرت ورزشکاران نبود که به چشم می‌آمد بلکه این هنر، تجارت و علوم و آموزش در چین بود که همه را مات و مبهوت خود ساخته بود."

نوسبام معتقد است آنچه در این میان در اظهارات مقامات امریکایی و سایر امریکایی‌هایی که به تمجید از نظام آموزشی این کشورهای آسیایی می‌پردازند مشهود است بی‌توجهی به نسبت میان آموزش و توسعه همه جانبه است. او می‌گوید در این کشورها دانش‌آموزان تنها دروسی را به صورت طوطی وار برای امتحان دادن فرا می‌گیرند و هدف اصلی و عمده آموزش رشد اقتصادی است که این به توسعه همه جانبه منجر نمی‌شود.

اگر تنها هدف ما از آموزش آماده ساختن دانش‌آموزان و دانشجویان برای افزایش رشد اقتصادی باشد که هدف اصلی آموزش در سنگاپور و چین است، ما بایستی استراتژی‌های گذشته خودمان را به کنار نهیم.

در سالهای اخیر این دو کشور اصلاحات اساسی در حوزه آموزش و پروش انجام داده‌اند و معتقد هستند که رشد اقتصادی مستلزم شکوفایی توانایی‌های تحلیلی به شمار می‌رود.

سنگاپور هم در سال 2003 و 2004 میلادی دست به اصلاحاتی در نظام آموزشی خود زد. این نظام بچه‌ها را در کانون توجه خود داشت و به بچه‌ها به عنوان یک "کارگزار پیش فعال" می‌نگریست.

نوسبام به این مدلها با دیده تردید می‌نگرد و استفاده از این مدلها را تجویز نمی‌کند. او معتقد است که مدلهای آموزشی کره جنوبی و هند قابل اعتناتر و قابل اتکاتر هستند.

آنچه نوسبام در این نوشتار مورد توجه قرار داده توجه به توسعه همه جانبه است. او معتقد است که نظام آموزشی نباید فقط رشد اقتصادی را مد نظر خود داشته باشد.