جزئیات برخورد با توزیع و مصرف مواداعتیادآور دردانشگاهها/ اخراج متخلفان

دکتر سیدمهدی طیبی تفرشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رسیدگی به جرائم دانشجویانی که گزارش مصرف مواد اعتیاد آور از سوی آنها به شورای انضباطی داده می شود افزود: در مورد مواد مخدر و رسیدگی به تخلفات در این حوزه ما مرجع رسیدگی به تخلفات هستیم و آماری از میزان شیوع احتمالی مصرف مواد مخدر نداریم.

وی گفت: با توجه به گزارشهای دریافتی به شورای انضباطی اکثریت گزارش ها در مورد مصرف مواد اعتیادآور از سوی دانشجویان پسر است و گزارشها در مورد دانشجویان دختر در این حوزه تنها به تعداد کمتر از 10 نفر است.

طیبی خاطرنشان کرد: مصرف مواد اعتیاد آور با توجه به آمارهای موجود در قشر دانشجو عمومیت ندارد و همه گیر نیست چرا که هنوز قبح این مسئله در میان دانشجویان وجود دارد.

وی با اشاره به مواردی که در شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان در خصوص تنبیهات و تخلفات مصرف مواد اعتیادآور آمده است به مهر گفت: در شیوه نامه جدید استعمال، تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر جزء تخلفات محسوب می شود. البته تنبیهات مصرف مواد اعتیاد آور به نسبت شدت و ضعفی که وجود دارد تا بند 16 تنبیهات که چهار ترم تعلیق است را شامل می شود.

امکان اخراج دانشجو به دلیل نگهداری، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر و مشروب الکلی

دبیر شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت با تاکید بر سختگیری در زمینه خرید و فروش مواد اعتیار آور به مهر گفت: قانونگذار به شدت با این گونه مسائل برخورد می کند و در صورتی که گزارشی از نگهداری، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر و مشروب الکلی در مورد دانشجویی به ما داده شود بسته به نوع جرم تا مرحله اخراج از دانشگاه نیز برای متخلف اعمال می شود.

به گزارش مهر، بر اساس شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان که برای کلیه دانشگاههای کشور اعمال می شود، استعمال مواد اعتیاد آور (مخدر، توهم زا، روان گردان و ...) یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد جزء تخلفات اخلاقی دانشجویان محسوب می شود.

بر اساس بند دوم این بخش، در صورت استفاده از مواد اعتیاد آور؛ متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 (به جز بند 6) محکوم می شود که در صورت تکرار تا بند 12 قابل تشدید است.

جرائم استفاده از مواد اعتیاد آور؛ منع موقت از تحصیل به مدت یکسال

منظور از بند 4 تا 10، تذکر کتبی و درج در پرونده، توبیخ کتبی و درج در پرونده، محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه، دریافت خسارت از دانشجو در صورت ایجاد ضرر و زیان، منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات و منع موقت از تحصیل بهمدت یک نیمسال ، با احتساب سنوات است.

تبدیل دوره تحصیلی از روزانه به شبانه

بر اساس بند سوم این بخش از شیوه نامه اعتیاد به مواد اعتیادآور برای متخلف یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 به معنی اخطار تا توبیخ کتبی را به همراه دارد و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلی به یکی از بندهای 8 تا 18 محکوم می شود که در نهایت بند 18 به تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه منجر می شود.

همچنین در صورت نگهداری، خرید و فروش یا توزیع مواد اعتیادآور؛ متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 13 محکوم می شود.

اگرتخلف در اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومی داشته باشد، تنبیه فرد متفاوت خواهد بود و بخش های دیگری از تنبیهات برای وی اعمال می شود.

جرائم نگهداری و توزیع مشروبات الکلی

بر اساس بند 7 این بخش از شیوه نامه نگهداری، خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی موجب می شود که متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 12 محکوم شود که شامل دریافت خسارت تا منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال است.

تشکیل یا مشارکت در جلسه یا جلسات برای استفاده از مشروبات الکلی و دعوت از دیگران برای شرکت در آن نیز تخلف محسوب می شود.