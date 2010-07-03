تصادفات روز جمعه 27 کشته برجای گذاشت

سرهنگ رسول ضیاءالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طول 24 ساعت گذشته 385 فقره تصادف رانندگی در کشور به وقوع پیوسته که شامل 26 فقره تصادف فوتی و 359 فقره تصادف جرحی بود.

وی ادامه داد: در این تصادفات 27 نفر کشته و 492 نفر مجروح شدند.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس ‌راه کشور گفت: توجه نکردن به جلو 19 درصد، انحراف به چپ 38 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه 15 درصد علل وقوع تصادفات روز گذشته بود.

ضیاء الدین اضافه کرد: همچنین 57 درصد تصادفات 24 ساعت گذشته را خودروهای سواری، 15 درصد را وانتها و 11 درصد را موتورسیکلتها تشکیل داده اند.

وی گفت: بیشترین تصادفات بین ساعت 6 صبح تا 12 ظهر اتفاق افتاده ‌است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور کشور تصریح کرد: همچنین 441 فقره تصادف رانندگی در طول روز پنجشنبه 10 تیرماه در کشور رخ داد که این تصادفات 38 کشته و 532 مجروح بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: توجه نکردن به جلو 23 درصد، انحراف به چپ 20 درصد و عدم رعایت حق تقدم 30 درصد علل وقوع تصادفات روز پنجشنبه بود.