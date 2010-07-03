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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

با دعوت فدراسیون جهانی /

رکابزن جوان ایران راهی کمپ بین المللی سوئیس شد

رکابزن جوان ایران راهی کمپ بین المللی سوئیس شد

امیرخدیوی دوچرخه سوار جوان کشورمان با دعوت اتحادیه جهانی این رشته راهی کمپ تمرینی سوئیس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس ازدرخشش خدیوی در مسابقات قهرمانی آسیای 2010 امارات، وی ازسوی اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری برای شرکت در کمپ تمرینی جوانان به شهر" ایجل" سوئیس دعوت شد.

هدف از حضور این رکابزن جوان دراین کمپ آشنایی با نحوه تمرین دوچرخه سواران جوان ودست یابی به دانش روزاین رشته است. این دوچرخه سوار روز جمعه - 11 تیرماه- تهران را به مقصد استانبول و سپس ژنو ترک کرد.

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هرساله با بررسی عملکرد رکابزنان جوان از دوچرخه سواران برخی کشورها برای حضور در این کمپ تمرینی دعوت می کند. پیش از این نیز ایران چند نماینده خود را در تمرینات این کمپ شرکت داده بود.

کد مطلب 1110976

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