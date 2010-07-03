بن بستهای اداری مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت شده است

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با توجه به توانمندیهای کرج به خصوص در بخش صنعت، سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایل بسیاری برای مشارکت در این بخش دارند اما وجود برخی از بن بستهای اداری مانع همکاری و ورود گسترده آنان به این عرصه شده است.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ظرفیت قابل توجهی برای رشد صنعت در استان البرز وجود دارد که باید از همه آنها به بهترین نحو استفاده شود.

وی عنوان کرد: با وجود استقرار حدود 35 درصد از صنایع استان تهران در کرج، ظرفیت قابل توجهی برای رشد صنعت در استان تازه تاسیس البرز وجود دارد.

از توانمندی واحدهای تولیدی در جهت ارائه خدمات به شهروندان استفاده نشده است

وی بیان کرد: اکنون در کرج واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی فعال است اما تاکنون به دلیل ساختار اداری منطقه از توانمندی ها و درآمدهای آنها به نحو مطلوب برای ارائه خدمات به شهروندان استفاده نشده است.



وی خاطرنشان کرد: مالیات و عوارض پرداختی از سوی این صنایع با تشکیل استان البرز به خود کرج برمی گردد و این درآمد برای ایجاد تحول در بخشهای مختلف منطقه قابل استفاده است.

در شهرک صنعتی سیمین دشت 160 واحد صنعتی فعال هستند



وی عنوان کرد: در حال حاضر سه شهرک صنعتی اشتهارد، سیمین دشت و بهارستان در کرج وجود دارد که تنها در شهرک صنعتی سیمین دشت 160 واحد صنعتی با بیش از 12 هزار نفر فعال هستند.



اکبریان با اشاره به بازدید اخیر وزیر صنایع از شهرک صنعتی سیمین دشت کرج که منجر به قرار گرفتن این شهرک در لیست شهرکهای ثبت شده کشور شده، ابراز امیدواری کرد: مشکلات این شهرک ها با این اقدامات حمایتی برطرف شود.



وی افزود: بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصول 44 و 45 آن برای جلوگیری از اتلاف ذخائر معدنی، شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه ای از صدور اجازه بهره برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه های قبلی ممانعت کرد و وزارت صنایع و معادن موظف شد که قانون جدید معادن را تدوین کند.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:: در تاریخ 27 فروردین سال 59شورای انقلاب اسلامی بهره برداری از معادن توسط شرکتها و موسسات دولتی را بلامانع اعلام کرد و متعاقب آن دادستان کل کشور موظف شد که ستادی به نام ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن کشور را تشکیل دهد.



اکبریان اضافه کرد: نگاه اجمالی به کارهای انجام شده و دستورالعملهای تدوین شده در این زمینه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر این واقعیت مهم است که مسئولان نظام اسلامی بر نقش صنعت در توسعه کشور به خوبی آگاهند و در این راه تمام تلاش خود را بکار گرفته اند.



عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با تبریک روز صنعت و معدن به صنعتگران و فعالان این عرصه اظهار امیدواری کرد که در سال همت مضاعف و کار مضاعف با تلاش بیشتر شاهد ایرانی مقتدرتر در بخش صنعت مانند سایر عرصه ها باشیم.