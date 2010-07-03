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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

سلام فیاض :

مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل پیشرفت نداشته است

مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل پیشرفت نداشته است

نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن اعتراف کرد که مذاکرات غیر مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی پیشرفتی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، سلام فیاض عصر روز گذشته پس از پایان نشستی در پاریس که درباره اجرای تعهدات کشورهای کمک کننده به تشکیلات خودگردان فلسطین بود اظهار داشت: در مذاکرات غیر مستقیم صلح با اسرائیل پیشرفتی حاصل نشده است تا این امر توجیهی برای آغاز مذاکرات مستقیم باشد. قضیه در اصل مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم نیست بلکه پیشرفت سیاسی مهم است.

اظهارات سلام فیاض در حالی مطرح می شود که مقامات کاخ سفید روز گذشته تاکید داشتند که مذاکرات غیر مستقیم سازش در حال پیشرفت است.

خاطرنشان می شود که مذاکرات غیر مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی 9 مه (19 اردیبهشت) با هدف بررسی موضوعات اصلی مور مناقشه صلح همچون مرزها و امنیت آغاز شد.

کد مطلب 1110998

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