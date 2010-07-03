باشگاه استقلال اهواز تا اطلاع ثانوی تعلیق شد/ تعداد طلبکاران خیلی زیاد است!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد با توجه به آراء قطعی کمیته انضباطی در خصوص پرداخت مطالبات تعداد زیادی از بازیکنان تیم فوتبال استقلال اهواز و تمکین نکردن این باشگاه از آراء کمیته انضباطی، کلیه فعالیت های این باشگاه در خصوص نقل و انتقال بازیکن تا زمان کسب رضایت شکات و اعلام از سوی کمیته انضباطی تا اطلاع ثانوی تعلیق شد.

کمیته انضباطی همچنین تاکید کرد تعداد شاکیان مطالبات مالی باشگاه استقلال اهواز بسیار زیاد است و بدلیل بی توجهی مسئولان این باشگاه نسبت به آراء صادره کمیته انضباطی حکم تعلیق فعالیت های این باشگاه را صادر کرد.

پیش از این نیز کمیته انضباطی بدلیل شاکیان مالی فعالیت های باشگاه ابومسلم را به حالت تعلیق درآورده بود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرده از فعالیت باشگاه هایی که با تعهدات مالی و پرداخت دیون به اعضای خود روبرو باشند جلوگیری خواهد کرد.