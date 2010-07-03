42 هزار خودرو در پستهای قرنطینه دامی آذربایجان غربی ضد عفونی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: 42 هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه موتوری سبک و سنگین در محل پستهای قرنطینه ای دامی مرزی بازرگان، پیرانشهر، سردشت و سرو با استفاده از 177 هزار و 628 لیتر محلول، ضد عفونی رایگان شده اند.

وی بیان داشت: کاهش زمینه های آلودگی به ویروس بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور و پیشگیری از انتقال آلودگی های محتمل از کشورهای همسایه آلوده، این اداره کل ضمن اعمال نظارت مستقیم و مستمر، ضد عفونی خودورهای ورودی در محل پستهای قرنطینه ای دامی را جزو اقدامات و برنامه های اساسی سالجاری عنوان کرد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی از جابجایی سه هزار و 850 تن انواع فرآورده های دامی از طریق ترانزیت بین کشوری از قرنطینه مرزی بازرگان خبر داد و اظهار داشت: در راستای ایفای نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پل اقتصادی کشورهای غربی وممالک آسیایی در قالب ترانزیت بین کشوری کالاها و به منظوراعمال کنترلهای بهداشتی لازم، انواع فرآورده های دامی از کشورهای ترکیه، اسپانیا، مصر، آمریکا وارد و پس از بازدید های بهداشتی محموله ها و صدور گواهی های ترانزیتی به کشورهای آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان ترانزیت شد.