  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

42 هزار خودرو در پستهای قرنطینه دامی آذربایجان غربی ضد عفونی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از ضد عفونی 42 هزار خودرو در محل پستهای قرنطینه دامی استان طی سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: 42 هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه موتوری سبک و سنگین در محل پستهای قرنطینه ای دامی مرزی بازرگان، پیرانشهر، سردشت و سرو با استفاده از 177 هزار و 628 لیتر محلول، ضد عفونی رایگان شده اند.

وی بیان داشت: کاهش زمینه های آلودگی به ویروس بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور و پیشگیری از انتقال آلودگی های محتمل از کشورهای همسایه آلوده، این اداره کل ضمن اعمال نظارت مستقیم و مستمر، ضد عفونی خودورهای ورودی در محل پستهای قرنطینه ای دامی را جزو اقدامات و برنامه های اساسی سالجاری عنوان کرد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی از جابجایی سه هزار و 850 تن انواع فرآورده های دامی از طریق ترانزیت بین کشوری از قرنطینه مرزی بازرگان خبر داد و اظهار داشت: در راستای ایفای نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پل اقتصادی کشورهای غربی وممالک آسیایی در قالب ترانزیت بین کشوری کالاها و به منظوراعمال کنترلهای بهداشتی لازم، انواع فرآورده های دامی از کشورهای ترکیه، اسپانیا، مصر، آمریکا  وارد و پس از بازدید های بهداشتی محموله ها و صدور گواهی های ترانزیتی به کشورهای آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان ترانزیت شد.

کد مطلب 1111003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها