26 هزار کارت بیمه طلایی برای فرهنگیان بوشهر صادر شد

محمد حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه بیمه طلایی، بیمه کاملی است که می تواند مسائل درمانی معلمان را برطرف کند، افزود: بیمه طلایی فرهنگیان تنها شامل تمامی کارکنان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش و خانواده‌های درجه یک آنها از جمله همسر و فرزندان‌ شان است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش و بیمه ایران اجرایی شده است، اظهار داشت: فرهنگیان تحت پوشش این بیمه با در دست داشتن این کارت دیگر نیازی به معرفی‌ نامه از سوی وزارت آموزش و پرورش به مراکز درمانی ندارند.