به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند دستیارانش را برای حضور در رقابت های لیگ دهم معرفی کرد. نادر باقری، علی نظرزاده، مجتبی خیراندیش و کاظم محمودی اعضای کادرفنی تیم فوتبال تراکتورسازی را تشکیل می دهند. پیش از این مجید باقری نیا نیز از جمله دستیاران فراز کمالوند بود اما این مربی به دلیل مشکلات خانوادگی امکان همراهی تراکتورسازی را برای حضور در لیگ دهم نداشت و از این تیم جدا شد. فراز کمالوند جایگزین باقری نیا را معرفی نکرده و اظهار داشت نفر جدیدی به کادرفنی اضافه نخواهد شد.

تیم فوتبال تراکتورسازی برای برپایی اردوی آماده سازی رقابت های لیگ دهم روز یکشنبه راهی ترکیه می شود. به همین دلیل تکلیف محسن خلیلی برای پیوستن به تراکتورسازی تا امشب مشخص می شود. به گفته فراز کمالوند، تا آخرین ساعات امشب منتظر پاسخ نهایی محسن خلیلی هستند تا در صورت رسیدن به توافق نهایی این بازیکن تیم را در اردوی ترکیه همراهی کند.

محمد صادق طاهری از داماش لرستان و مصطفی شجاعی از سپاهان نوین جدیدترین نفراتی هستند که در فصل نقل و انتقالات با مسئولان تراکتورسازی به توافق رسیدند.