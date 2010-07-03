صالحی ، خاموشی و مهمانپرست در کمیسیون امنیت ملی حاضر می شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، استماع گزارش رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و معاونان وی از برنامه های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز یکشنبه 13 تیرماه است.

این کمیسیون بررسی اخبار و تحولات بین المللی با حضور سخنگوی وزارت خارجه و بررسی آخرین اخبار و تحولات انرژی هسته ای با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی را نیز در همین روز در دستور کار دارد.

بررسی طرح یک فوریتی مقابله با توطئه های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای و انتخاب اعضاء هیئت تحقیق و تفحص از چگونگی عضویت و میزان حضور و سهم تاثیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان و مجامع بین المللی با توجه به منافع ملی در دستور کار روز سه شنبه 15 تیر ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دارد.

بررسی آخرین اخبار و مسائل جاری کشور و نشست مشترک با فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی در دستور کار روز دوشنبه 14 تیر ماه کارگروه دفاعی کمیسیون و همچنین بررسی آخرین اخبار و مسائل جاری کشور و اولویت بندی مباحث و موضوعات پیش رو در دستور کار گروه حقوق بشر در روز سه شنبه 15 تیرماه این کمیسیون قرار دارد.

کارگروه حقوق بشر نیز سه شنبه آخرین اخبار مرتبط با حقوق بشر را بررسی می کند.