آزادی 52 نفر از قرنطینه و آغاز تصحیح پاسخنامه ها/ تنها مشکل کنکور89

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امنیت و حفاظت آزمون امسال بهتر از سالهای گذشته بوده و تنها مشکلات نادری در حد چند مورد مانند برق رفتن در حوزه آزمون به ما گزارش شده است.

وی درباره آمار تقلب حین آزمون نیز اظهار داشت: تا کنون مورد خاصی گزارش نشده تنها تعداد انگشت شماری گزارش شده که باید برای تأیید نهایی تقلب مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: در حال حاضر ارسال پاسخنامه ها از استانها به سازمان سنجش آغاز شده که پس از رسیدن به سازمان، کار تصحیح سئوالات به صورت ماشینی در قرنطینه شروع می شود.

سرورالدین گفت: در نهایت امیدواریم نتیجه آزمون برای 15 مرداد ماه مشخص شود. با مشخص شدن رتبه ها حدود یک هفته به داوطلبین فرصت داده می شود تا نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی با اشاره به ظرفیت دانشگاهها در سال تحصیلی آینده به مهر گفت: ظرفیت دانشگاههای ما امسال با کل داوطلبین برابری می کند و مانند گذشته نیست که داوطلب نگران قبولی یا عدم قبولی باشد به طوریکه در آزمون سراسری که پشت سر گذاشتیم 755 هزار نفر و در کنکور سراسری دانشگاه آزاد حدود 400 هزار نفر پذیرش می شوند.