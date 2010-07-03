الگوی کشت هر یک از شهرستانهای خراسان رضوی مشخص شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مه ولات، حسین توکلی ظهر شنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی این شهرستان یکی از محدودیت های مه ولات در بخش کشاورزی را مساله آب عنوان کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان در نظر دارد یکی از مناطق اجرای الگوی مصرف در بحث آب را شهرستان مه ولات قرار دهد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر الگوی کشت هر یک از شهرستان های استان مشخص شده و اگر بخواهیم در آینده با مشکل مواجه نشویم باید بر اساس این الگوی کشت حرکت کنیم. وی خاطر نشان کرد: تاکنون نقشه خاک هشت شهرستان در استان نیز تهیه شده که طبق توافق با سازمان جهاد کشاورزی استان نقشه خاک تمامی شهرستان های استان را تهیه کرده و نیاز کود، سموم و موارد مورد نیاز خاک را مشخص می کنیم. علی حاجی عرب فرماندار مه ولات نیز افزود: یکی از راه های مقابله با بحران آب ترویج کشت محصولات کم آب و دیم است.

وی تاکید کرد: اصلاح الگوی کشت نیاز به کار فرهنگی دارد تا کشاورزان بیش از پیش به مزایای آن پی ببرند.

فرماندار مه ولات در ادامه به اهمیت کارهای تحقیقاتی در زمینه کشاورزی اشاره کرد و گفت: از جلسات آتی کارگروه پروژه های تحقیقاتی انجام شده در زمینه کشاورزی در شهرستان برای اعضا تشریح خواهد شد.