رقابت خرید بلوک سایپا به فردا موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت برای خرید یک میلیارد و 872‌ میلیون سهم سایپا برای هفتمین روز کاری ادامه یافت اما به دلیل تداوم رقابت و پایان یافتن ساعت معاملات مالک آن مشخص نشد.

قیمت هر سهم بلوک سایپا با 72 ریال افزایش نسبت به ششمین روز رقابت به 3 هزارو 672 ریال رسید که مبنای قیمت فردا برای ادامه رقابت متقاضیان قرار خواهد گرفت.

سازمان خصوصی سازمان به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 18 درصد سهام سایپا را به صورت یکجا و نقد و اقساط ( 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط) از طریق بورس تهران واگذار کرد.







