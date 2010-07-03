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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

رقابت خرید بلوک سایپا به فردا موکول شد

رقابت خرید بلوک سایپا به فردا موکول شد

رقابت برای خرید بلوک 18 درصد سهام سایپا پس از افزایش 72 ریالی هر سهم به هشتمین روز موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت برای خرید یک میلیارد و 872‌ میلیون سهم سایپا برای هفتمین روز کاری ادامه یافت اما به دلیل تداوم رقابت و پایان یافتن ساعت معاملات مالک آن مشخص نشد.

قیمت هر سهم بلوک سایپا با 72 ریال افزایش نسبت به ششمین روز رقابت به 3 هزارو 672 ریال رسید که مبنای قیمت فردا برای ادامه رقابت متقاضیان قرار خواهد گرفت.

سازمان خصوصی سازمان به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 18 درصد سهام سایپا را به صورت یکجا و نقد و اقساط ( 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط) از طریق بورس تهران واگذار کرد.


 
 
 
کد مطلب 1111037

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