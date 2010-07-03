31 نفر بر اثر تصادف در جاده های گیلان کشته شدند

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش واژگونی خودروها در این مدت نکته قابل توجه و دقتی است که بیش از پیش نقش سرعت غیر مجاز را در وقوع حوادث پر رنگ و ملموس می کند.

وی همچنین ادامه داد: طی دو روز گذشته 76 فقره تصادف در جادههای استان رخ داده است که فقط در این دو روز 43 نفر مجروح و دو نفر کشته شدند.

فرمانده پلیس راه گیلان گفت: در بررسی های صورت گرفته از حوادث دو روز گذشته مشخص می شود، 28 درصد حوادث در جادههای اصلی و 72 درصد در جادههای فرعی به وقوع پیوسته است و در 53 درصد حوادث موتورسیکلت ایفای نقش می کند.

وی ضمن تشریح علل وقوع تصادفات افزود: انحراف و تجاوز به چپ، عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه به جلو به ترتیب بیشترین علت وقوع حوادث دو روز گذشته بوده است.

سیری اظهارداشت: پلیس راه طی این مدت با دو هزار و 660 فقره تخلف حادثه ساز برابر مقررات برخورد کرده و در این زمینه 39 دستگاه خودرو و 18 دستگاه موتور سیکلت که رانندگان و راکبان آنها با تکرار تخلفات حادثه ساز سبب ناامنی جاده شده بودند را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

وی در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش حوادث رانندگی در شروع فصل تابستان از تمام رانندگان خواست، با جدی گرفتن خطر و حوادث رانندگی و عدم ارتکاب و تخلفات حادثه ساز تردد ایمن و بدون حادثه ای برای خود و دیگران رقم بزنند.